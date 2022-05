Innolux presentará Metaverse Black Tech en la SID Display Week 2022 Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 10:57 h (CET) Innolux Corp. destacará el tema "Driving the Next" en la Society for Information Display’s Display Week 2022, un encuentro de la industria global de la visualización que es seguido con gran atención y está programado para los días 10-12 de mayo en San José, California Con la intención de impulsar el futuro e inspirar infinitas posibilidades, Innolux ha utilizado el concepto del metaverso para producir nuevas tecnologías visionarias de realidad mixta, así como innovadores productos tales como pantallas de realidad virtual inmersiva en 3D, Volume N3D Medical Display, Naked-eye N3D Display para multiusuario, Inno-Gallery y Kirameki Display, que fusiona la tecnología y las artes.

Además, Innolux también presentará pantallas para vehículos inteligentes tales como la pantalla para automoción HDR, Active miniLED Backlight, pantalla para automoción con botón giratorio, pantalla para automoción go black y de reflexión ultrabaja de 12,3”, así como Smart Privacy Display que promete convertirse en favorita para proteger la privacidad digital. Esta completa gama de vanguardistas tecnologías e innovadores productos avala el compromiso de Innolux de aportar una presencia temprana en el metaverso y ayudar a crear un ecosistema más completo de pantallas inteligentes.

Una experiencia de realidad virtual inmersiva, una puerta al metaverso

Innolux ha ideado pantallas de realidad virtual que son cómodas de llevar puestas y que brindan una experiencia realidad virtual. Invitan a los visitantes a que prueben toda una gama de pantallas RV de gama alta. Se puede ver justo ahora el contenido RV preparado especialmente para tales pantallas accediendo a https://youtu.be/mdyQCYJJUlM.

Fusión de la tecnología y las artes en el metaverso

Inno-Gallery de Innolux debuta poniendo de manifiesto cómo la tecnología y las artes pueden coexistir y complementarse entre sí. Un vídeo hecho específicamente para Inno-Gallery y Kirameki Display se halla disponible en https://youtu.be/wfUYvgLRBAE.

Compromiso con el desarrollo de tecnología vanguardista de visualización RV

El 13 de mayo, el Dr. Yung-hsun Wu, director de Desarrollo de productos LCD de Innolux, dará una conferencia titulada “High Resolution Light Field RV LCD.” Más información disponible en

https://www.displayweek.org/2022/Program/Symposium.

2022 SID Display Week

Fecha: 10-12 mayo 2022

Sede: San Jose McEnery Convention Center

Stand núm.: 1335

Invitación SID de Innolux: https://youtu.be/aU2Yoh_O074

