Celebrar los cuatro años de BingX con cuatro semanas de recompensas por valor de más de 50.000 USDT

miércoles, 18 de mayo de 2022, 10:13 h (CET) BingX se complace en celebrar su cuarto aniversario en mayo de 2022. Para que el evento sea aún más alegre, BingX llevará a cabo un concurso de un mes de duración con premios individuales y de grupo por valor de más de 50.000 USDT BingX se fundó inicialmente en 2018 y siempre tuvo como objetivo facilitar el trading a todo el mundo. Para ello, el equipo ha explorado varias opciones, lo que ha llevado a desarrollar una plataforma global de negociación de activos digitales, al contado y derivados que admite cientos de criptodivisas. Como resultado, los usuarios pueden beneficiarse de un ecosistema seguro, fiable, abierto y centrado en el usuario que cuenta con elementos de negociación social intuitivos. En la actualidad, BingX se ha convertido en la principal plataforma de comercio social del mundo.

Con más de 20.000 copy traders y un acumulado de 5.000 traders diarios que confían en la avanzada función de copy trading de BingX, la plataforma sigue cobrando impulso. BingX es una plataforma regulada y aprobada por el gobierno en todos los lugares donde se puede acceder a la plataforma, incluyendo la UE, Estados Unidos, Canadá y Oceanía. BingX cuenta con las licencias de funcionamiento necesarias en todas estas regiones, lo que confirma que cumple con la normativa.

Mientras BingX sopla cuatro velas, el equipo celebrará un concurso de cuatro semanas para todos los usuarios. La inscripción comienza el 14 de mayo de 2022 y se cierra el 10 de junio de 2022. El concurso propiamente dicho comienza el 20 de mayo de 2022, hasta el 17 de junio de 2022. El concurso consta de los mejores ingresos y de la lista de popularidad.

Todos los usuarios registrados en BingX se clasificarán en función de los ingresos totales de la semana. Los cinco primeros usuarios obtendrán recompensas semanales en función de su clasificación. Además, los usuarios entrarán automáticamente en el concurso de popularidad, en el que podrán recoger "me gusta" de otros usuarios de BingX cada día. Todos los participantes pueden dar "me gusta" a otro jugador diariamente.

La competición de 50.000 USDT de BingX se intensificará durante tres semanas, hasta llegar a la gran final. En la final competirán los 30 mejores usuarios de cada semana y los 100 jugadores más populares.

Los tres grupos de los 30 mejores jugadores se enfrentarán para determinar los 10 mejores ingresos, que obtendrán recompensas de clasificación por valor de hasta 117.000 USDT.

Los 100 usuarios más populares pasarán a formar parte de una lista de popularidad de equipos. Los jugadores pueden unirse a cualquier equipo para aumentar su popularidad, y cuantos más jugadores haya, más populares serán los equipos. Los tres equipos más populares se repartirán las bonificaciones y recompensas por valor de más de 45.000 USDT.

Elvisco Carrington, Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de BingX, añade: "Este torneo será una aventura que incluirá muchas actividades divertidas para todos. Creemos que es una forma estupenda de demostrar a nuestros usuarios lo mucho que los apreciamos. Las competiciones ayudan a fomentar el compromiso y la interacción de la comunidad, y eso es exactamente lo que queremos".

Marcar el calendario y prepararse para participar en el concurso del 4º aniversario de BingX y ganar.

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX ha crecido hasta convertirse en la plataforma de comercio social líder en el mundo que ofrece monedas populares como Bitcoin, DAI , Dinero y Bitcoin Cash. Es una plataforma global de comercio de activos digitales, al contado y derivados que proporciona un ecosistema seguro, fiable, centrado en el usuario y abierto con características intuitivas de comercio social creadas para enriquecer toda la industria de las criptodivisas. En los países y regiones donde BingX opera, ha registrado u obtenido licencias de servicios financieros reconocidas y reguladas por los gobiernos locales.

