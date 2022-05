Todo lo que se debe saber sobre la representación fiscal, por VATONTIME Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:28 h (CET)

El representante fiscal tiene el objetivo de respaldar a sus clientes ante la Agencia Tributaria para que estas puedan operar sin inconvenientes dentro de un país europeo. Cuando las empresas extranjeras no están establecidas legalmente en la Unión Europea, tienen la obligación de nombrar a esta figura.

VATONTIME, empresa especializada en la prestación de servicios relacionados con el IVA en el ámbito de la UE, dispone de un equipo de representantes fiscales que brindan asistencia a personas físicas y entidades jurídicas ante las instituciones tributarias y aduaneras, ayudándolas a cumplir sus obligaciones legales.

¿Por qué es importante contar con un representante fiscal? El nombramiento de un representante fiscal es una obligación legal establecida en el artículo 7° de la Ley del IVA, al cual deben someterse todas aquellas empresas que realizan operaciones de importación y exportación dentro de España. Las compañías que incumplan con la normativa pueden ser sancionadas gravemente por parte de la administración fiscal española, de ahí la importancia de acatar la ley.

La función de este profesional es velar que sus representados cumplan con todas las obligaciones relativas al IVA en España. Para eso, se encargan de obtener el número de IVA para la empresa, realizar mantenimiento y actualización a los libros contables, así como de preparar un resumen fiscal anual. También se dedican a asesorar a las empresas en caso de que se realice una inspección por parte de la Agencia Tributaria española. Por otro lado, facilita el entendimiento entre los clientes, proveedores y autoridades fiscales, logrando una gestión logística, aduanera y fiscal mucho más eficiente.

Además de ser una obligación legal, la representación fiscal constituye una alternativa sencilla y económica para entrar al mercado español y evitar los costes u obligaciones de un establecimiento físico, lo cual implica la creación de una estructura de contabilidad distinta.

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al elegir a un representante fiscal? La selección del representante fiscal adecuado es esencial para garantizar que la empresa cumpla con todos sus deberes fiscales. Para su elección, es importante considerar algunos aspectos. Entre ellos, la persona o entidad designada debe conocer a fondo la normativa de IVA aplicable en España y debe tener experiencia en el asesoramiento a empresas no residentes. Por otra parte, es importante que el profesional trabaje con transparencia y profesionalismo.

VATONTIME cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en la ley de Impuesto sobre el Valor Añadido IVA de la UE, que se dedica a ofrecer servicios de todos los trámites necesarios para que sus clientes estén al día en sus obligaciones fiscales en cada país europeo.

Sus servicios están dirigidos a empresas de diversos sectores y tamaños que operan en España, Francia, Italia y Alemania. Debido a su carácter global, VATONTIME se consolida como una gran opción para aquellas compañías extranjeras que desean operar de manera legal en la UE.



