El Giti Tire Motorsport de WS Racing defenderá la victoria de su clase en las 24h. de Nürburgring

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:01 h (CET) El equipo enteramente femenino intentará mantener la victoria en la SP8 lograda en 2021 Después de su victoria en la exigente categoría SP8 de las 24 horas de Nürburgring de 2021, el pionero equipo exclusivamente femenino Giti Tire Motorsport de WS Racing tiene como objetivo defender la victoria de su clase en las 24 horas de Nürburgring de 2022. En esta ocasión el equipo #gitracing regresa a la pista en un nuevo BMW M4 GT4.

Es el sexto año consecutivo del WS Racing en el legendario Nordschleife y el cuarto año compitiendo con el equipo "Girls Only” bajo el lema “Ready to Rock the Green Hell". Su BMW será conducido por Carrie Schreiner, Célia Martin, Pippa Mann, Fabienne Wohlwend y, como antes, estará completamente dirigido por mujeres dentro y fuera de la cabina. La líder del equipo es Natascha Sonnen.

Este coche será uno de los cuatro vehículos que Giti Tire Motorsport de WS Racing pondrá a competir en la parrilla. Otros vehículos que competirán con los colores de Giti Tire Motorsport serán un BMW 328i y un Golf VII GTI en la competitiva clase VT2. Además, por primera vez, un automóvil con librea GT Radial también llegará a la parrilla, será un Porsche Cayman GTS, que competirá en la clase V6.

Esta temporada, todos los coches utilizarán neumáticos GitiCompete GTR1, que forman parte de una amplia gama de neumáticos de carreras de competición que se utilizan en eventos de todo el mundo. Los hallazgos tecnológicos alcanzados por la compañía son probados en competiciones deportivas, lo que permite adaptar sus productos para desarrollar aún más sus carteras, llevando las conclusiones obtenidas 'de la pista de carreras a las calles'.

Los resultados en marketing del #giracing de Giti Tire también recibirán un fuerte impulso el fin de semana con más de 240 000 espectadores en las gradas llenas y millones de espectadores globales, muchos de ellos online, que permanecerán atentos a la acción de alto octanaje.

La 50ª Carrera ADAC TOTAL 24h se disputa el fin de semana del 26 al 29 de mayo.

Stefan Fischer, Director General de Tecnología de Producto de Giti Tire Europe, afirma: "La preparación para la Serie de Resistencia, que forma parte de las 24 horas de Nürburgring, ha sido un desafío para nosotros con un accidente en la carrera uno, la carrera dos cancelada debido al clima y luego una tercera carrera completada. Aunque no es lo ideal, hemos trabajado incansablemente para encontrar el equilibrio adecuado entre los nuevos neumáticos BMW M4 GT4 y GitiCompete GTR1, por lo que el día de la carrera, el auto estará listo para rendir al máximo y ayudar al equipo femenino #gitiracing a defender su corona en la clase SP8".

“Como siempre, después de la carrera, analizaremos exactamente lo que hemos aprendido de este evento, uno de los más desafiantes a los que se puede someter un neumático, y veremos cómo se puede adaptar a nuestras carteras de automóviles de pasajeros, y seguir ofreciendo el máximo rendimiento y seguridad”.

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un amplia cartera de marcas en las que se incluye Giti, GT Radial, Runway y Dextero. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 30.000 empleados en todo el mundo y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

Se puede encontrar más información en www.giti-tire.eu

