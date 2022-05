Cancelamos tu Deuda en Canarias consigue paralizar ejecuciones hipotecarias generando situaciones verdaderamente incómodas a las entidades bancarias Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:03 h (CET)

Si bien las entidades financieras insisten en no negociar cuando el deudor incurre en un impago frecuente y se encuentra involucrado en un procedimiento judicial, Cancelamos Tu Deuda en Canarias presenta algunos mecanismos que permiten paralizar cualquier decisión, archivar procesos y evitar que las personas y sus familias tengan que abandonar sus hogares. Los problemas para realizar el pago de cualquier hipoteca así como encontrarse inmerso en una situación de impago frecuente, pueden acarrear consecuencias graves como embargos o la pérdida total sobre la propiedad de una vivienda.

Un servicio encargado de cancelar las deudas Desde Cancelamos Tu Deuda en Canarias se han elaborado argumentos jurídicos fuertes para que el acreedor no tenga posibilidad de adjudicarse con la propiedad de la vivienda en disputa o que pueda determinar si la familia tiene que abandonar su casa. Esta compañía, con presencia en toda la región insular de Canarias, ofrece un plan estratégico jurídico y financiero que permite cancelar deudas u obligaciones, sin tener que preocuparse por procedimientos judiciales que afecten los antecedentes legales de sus clientes.

Cuando la entidad financiera ya ha adelantado un procedimiento judicial, es necesario que el deudor reciba la notificación del juzgado y acuda a un profesional en busca de asesoría. Los abogados que forman parte del equipo de Cancelamos tu Deuda en Canarias se encuentran tiene la capacidad para crear un planteamiento estratégico legal personalizado que permita crear una respuesta eficaz ante cualquier acto procesal que le permita a las personas mantener su propiedad y cancelar su obligación.

Procedimientos jurídicos y negociación con acreedores En primera instancia, el equipo de abogados analiza la viabilidad jurídica de cada caso, con el objetivo de crear un expediente que le permita al deudor acogerse a las ayudas que brindan algunas iniciativas legales como la Ley de Segunda Oportunidad y otras herramientas. En los procesos de ejecución hipotecaria, se analizan con profundidad las causas que pueden dar lugar la nulidad del préstamo hipotecario contratado o, incluso, posibles defectos formales del proceso judicial que pueden implicar también la suspensión del proceso o su archivo. También cabe la opción para el ejecutado de no tener que abandonar la vivienda si se dan determinadas circunstancias. Todo ello, genera para el acreedor una verdadera situación de incomodidad que ayuda a que se adopten acuerdos muy beneficiosos para el deudor que se ha visto desbordado por situaciones que no ha podido controlar. Todo forma parte de una estrategia legal que crea la diferenciación de este Despacho Profesional frente a otros. Cancelamos Tu Deuda en Canarias crea lo que se llama Ingeniería Jurídica en beneficio de las personas y empresas.

Con este plan estratégico, la compañía espera contribuir a la reactivación económica de las personas y empresas, cimentándose en un método alternativo y exitoso de argumentación jurídica, con el cual han logrado cancelar más de 549.000 euros en deudas de personas ubicadas en todo Canarias y paralizar una gran cantidad de ejecuciones hipotecarias.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo decorar con los diferentes tipos de cactus Nuevo marketing inmobiliario Todo lo que se debe saber sobre la representación fiscal, por VATONTIME ecoSoft Consulting ayuda a optimizar procesos productivos y operativos de empresas La cosecha de la fresa en España de 2022, por Baor Products