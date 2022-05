La cosecha de la fresa en España de 2022, por Baor Products Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:15 h (CET)

De forma general, la cosecha de fresa en España en 2022 no ha sido muy exitosa. Según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, el precio de la fresa aumentó un 20.7 %. Esto se debe al retraso que causaron las condiciones meteorológicas en los cultivos.

Sin embargo, las empresas hacen todo lo posible por abastecer a sus clientes y ofrecer precios aceptables. Una de esas compañías es Baor Products, quienes no solo ofrecen materias primas de fresas y otros frutos, sino también productos de gama retail como zumos y suplementos alimenticios.

La evolución de la cosecha de fresa en España durante el 2022 La producción de fresa a nivel nacional ha sido más baja en comparación a otros años. Durante años se ha estado mermando la superficie plantada, y como resultado, los precios de esta fruta ha sido volátiles. Esta anomalía se debe a los cambios inesperados del clima, durante los meses de enero y febrero se registraron días lluviosos con temperaturas muy bajas, lo que retrasó el crecimiento del alimento. Además, el suministro a la industria ha decaído debido al cambio en las variedades plantadas que están más enfocadas al mercado fresco

Toda esta situación ha generado que el coste de producción sea más elevado. Por otro lado, la situación política a nivel mundial y la guerra de Ucrania ha afectado el uso de combustible, energía y materias primas para la producción de las frutas. Por lo tanto, las campañas se han comenzado con poca mercancía e incluso con falta de personal para recoger las fresas, mismo problema que se presentó a inicios de la pandemia.

Materia prima de fresa por la empresa Baor Products La empresa Baor Products se especializa en la fabricación y suministro de materias primas para la industria alimentaria. Entre ellas destaca la fresa, la cual es usada en múltiples productos y se presenta tanto en purés como en concentrados y bases concentradas, que cada dia están teniendo más auge en los mercados

De la fresa fresca se obtiene el puré de fresa, hecho con frutas seleccionadas, lavadas, trituradas y coladas a través de una malla metálica. Dependiendo de este último instrumento, se puede obtener puré con o sin semillas. Esta materia prima se emplea para realizar mermeladas, helados, jugos, compotas y pasteles.

Por su parte, el concentrado de fresa, tanto en 18, 21, 32 o 65 brix, en varias calidades y que es otro producto altamente solicitado para crear diferentes tipos de bebidas, postres lácteos, golosinas y mucho más. La empresa también provee estos productos de frutas como la naranja y el limón y cada producto está elaborado bajo estrictos estándares de calidad para cuidar la salud de los clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo decorar con los diferentes tipos de cactus Nuevo marketing inmobiliario Todo lo que se debe saber sobre la representación fiscal, por VATONTIME ecoSoft Consulting ayuda a optimizar procesos productivos y operativos de empresas La cosecha de la fresa en España de 2022, por Baor Products