El curso de la ANTPJI para especializarse en peritaciones informáticas Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 08:43 h (CET)

El perito informático es un profesional que ayuda a esclarecer diversos procesos judiciales mediante la valoración de pruebas digitales que sirven como soporte en los estrados. La asesoría de estos expertos es cada vez más requerida, por lo que existe una alta demanda de especialistas en este sector.

Entre las diversas propuestas encaminadas a la formación de peritos, ha ganado notoriedad el curso de especialista universitario en peritaciones informáticas 5.0, desarrollado por la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI). Esta entidad es la primera asociación de peritos informáticos de España y cuenta con una amplia trayectoria y experiencia que la avala como un referente en su campo.

Cómo certificarse como perito informático El perito informático es garante de eficiencia y fiabilidad, por lo que su formación profesional está supeditada a la puesta en práctica de saberes y experiencia empleados con eficacia. Al dictaminar sobre asuntos de gran variedad de temas, requieren una actualización técnica y legal constante, lo que apunta a una formación integral y adecuada a los últimos avances tecnológicos.

Para certificarse como perito informático se debe contar con una formación en tecnología de al menos cuatro años. Es recomendable tener un título de ingeniería en informática o telecomunicaciones y realizar un curso habilitante para trabajar como perito. El único requisito establecido por el Tribunal Supremo para ser perito es tener la titulación exigida y no estar colegiado.

El curso de especialista universitario en peritaciones informáticas 5.0 de ANTPJI es habilitante y permite ejercer la profesión. Esta formación de 400 horas de duración incluye la titulación universitaria acreditada por la Universidad de Nebrija y el diploma de ANTPJI. Al ser ofrecido por una entidad reconocida, los egresados tendrán los conocimientos requeridos para desarrollar su labor con excelencia. Asimismo, la formación incluye toda la legislación nacional e internacional en materia de peritaciones judiciales informáticas. Los profesionales que imparten este curso aportan una capacitación integral que tiene en cuenta casos de éxito llevados a cabo en su trayectoria.

Pertinencia e importancia de la figura del perito informático en los tiempos actuales El perito informático se especializa en algún ámbito para contribuir de forma precisa en su campo. A nivel general, todos conocen aspectos esenciales de su labor, pero centran su estudio en hasta 5 sistemas operativos y 76 especialidades y capacitaciones para profundizar en sus conocimientos.

Un perito informático se convierte en aliado de los profesionales de la abogacía, pues su presencia es oportuna. Pese a que su informe no es vinculante, sí es tenido en cuenta por los jueces, por lo que ayudan a ganar un juicio o evitar una condena, resolviendo litigios y problemas en los que la informática forense y los delitos informáticos tienen peso. Los profesionales de este sector pueden trabajar independientemente, crear su propia empresa o incluso colaborar en agencias de seguridad, bufetes de abogados o multinacionales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo decorar con los diferentes tipos de cactus Nuevo marketing inmobiliario Todo lo que se debe saber sobre la representación fiscal, por VATONTIME ecoSoft Consulting ayuda a optimizar procesos productivos y operativos de empresas La cosecha de la fresa en España de 2022, por Baor Products