Zeuthen & Company, la inmobiliaria en Marbella que ofrece toda la asistencia y acompañamiento a la hora de adquirir una vivienda

miércoles, 18 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La inmobiliaria Zeuthen & Company está ubicada en Marbella, en la Costa del Sol, y se especializa en la compraventa de propiedades residenciales de lujo. Sus clientes reciben toda la información necesaria y asistencia durante todas las etapas incluidas en el proceso de búsqueda de un inmueble.

Según esta inmobiliaria en Marbella es importante que, durante el proceso de compra, asista un abogado de confianza para salvaguardar los intereses del cliente. Si el interesado en comprar una propiedad no cuenta con un profesional que sea de su confianza, Zeuthen & Company puede recomendar a distintos letrados, dependiendo del idioma de preferencia del cliente.

Cómo comprar una propiedad de lujo paso a paso Una vez que el inmueble ha sido elegido, el procedimiento normal es hacer un depósito de reserva, que suele ser sobre 10.000 € y puede aumentar hasta 100.000 € para villas y mansiones. Al mismo tiempo, se realiza un contrato de reserva en el que se dejan asentados los nombres y documentos de ambas partes, el precio de venta acordado para concretar la operación y cualquier otra condición que haya formado parte del entendimiento entre el comprador y el vendedor.

Por lo general, el depósito se entrega normalmente al abogado, como muestra de buena fe. Zeuthen & Company recomienda proceder de esta manera y no pagar nunca una reserva directamente al propietario. Una vez cumplido este paso, el abogado del comprador debe llevar adelante los controles necesarios en la oficina del Registro de la Propiedad correspondiente, para que no haya embargos ni deudas y además para verificar la identidad del propietario.

Siempre es más fácil transitar este proceso con el apoyo de una inmobiliaria en Marbella con 15 años de experiencia, como Zeuthen & Company. Cuando concluye la etapa de las averiguaciones, se procede a la firma del contrato de compraventa, momento en el que el comprador debe pagar un 10 % del valor de la propiedad a modo de depósito.

Firma de la escritura y concreción de la operación El resto del importe de la propiedad se paga antes de firmar la escritura ante un notario público. El último paso es la inscripción del nuevo propietario en la oficina local del Registro de la Propiedad. Según Zeuthen & Company, los compradores deben afrontar gastos adicionales por aproximadamente el 10 % del precio de la compra.

Esto se explica por el impuesto de transmisiones patrimoniales, los honorarios legales, los gastos de notaría y los gastos del Registro de la Propiedad. En el caso de que la operación se realice con un promotor, el impuesto de transmisiones patrimoniales es remplazado por el IVA, con una carga del 10 %.

A través de los servicios de la inmobiliaria en Marbella Zeuthen & Company, es posible contar con asesoramiento profesional para encontrar una propiedad y atravesar todo el proceso de compra.



