Vinos personalizados para sorprender a los invitados con Mensaje en una Botella

martes, 17 de mayo de 2022, 18:16 h (CET)

La compañía SMAS PRODUCTOS SL ha aprovechado su experiencia y conocimiento en la producción de su propia marca de vinos para crear una gama premium que funcione como alternativa de regalo.

Por este motivo, cada ejemplar se encuentra empaquetado en un estuche y en una botella completamente personalizados, cuyo diseño parte, en su mayoría, de ideas proporcionadas por el cliente.

Estos vinos se comercializan vía web, bajo la marca Mensaje en una Botella, la cual pone a disposición de las personas un banco de más de 2.000 mensajes prediseñados, divididos en 20 categorías, con los cuales esperan decorar botellas que se ajusten a todas las celebraciones o eventos que se deseen homenajear a través de un vino personalizado.

Alternativas de personalización Para aquellos que no deseen personalizar su vino con alguno de los mensajes sugeridos en la página de Mensaje en una Botella, la compañía también les ofrece la posibilidad de redactar un escrito a su gusto indicando cualquier otra frase o texto de su elección. El cliente también puede optar por una dedicatoria grabada personalizada en el lateral de la etiqueta del vino, dejando un espacio pequeño para incorporar un texto adicional como una fecha especial o el nombre del receptor de la botella.

Además de funcionar como un regalo original para familiares o amigos, este producto puede utilizarse como estrategia de branding, ya que permite imprimir en su etiqueta cualquier diseño, imagen o logotipo. Las personalizaciones no suponen ningún coste adicional y serán atendidas con la máxima prioridad por el personal de diseño.

Envío de botellas de vinos personalizadas a todo el mundo Cada botella contiene un vino elaborado con los mejores productos de la península, por lo que en sus marquillas, siempre será posible rastrear su origen y fecha de producción. Esto permite entrever que la personalización de esta bebida sobrepasa el etiquetado y empaquetado, para reconocer que cada vino se elabora, desde sus inicios, pensando en las particularidades de cada cliente.

Esta iniciativa ha tenido una amplia acogida por el público en general y prueba de esto son los más de 99.000 mensajes de aprobación de parte de sus clientes, quienes se encuentran más que satisfechos con el producto personalizado. Mensaje en una Botella tiene presencia en todo el país y ofrece la posibilidad de enviar botellas de vino personalizadas a cualquier lugar del mundo y en el idioma que le solicite su cliente. Con esta marca, SMAS PRODUCTOS SL, espera ofrecer regalos originales utilizando vinos premium como detonantes de momentos importantes en la vida de sus clientes.



