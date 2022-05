Amén Promosant se encarga de la distribución al por mayor de artículos religiosos para cofradías, parroquias y conventos Emprendedores de Hoy

Una de las religiones más antiguas entre todas las religiones existentes en la actualidad es el catolicismo.

Uno de los aspectos más característicos de esta religión es su tradición, la cual se ha mantenido a lo largo de los años, contribuyendo en el surgimiento de tiendas especializadas en este ámbito.

Una de las empresas más destacadas en este sector es Amén Promosant, distinguida como una fábrica de artículos religiosos y de promoción que ofrece a los feligreses e instituciones religiosas un extenso catálogo de opciones como colgaduras, bordados y textil, los cuales pueden ser distribuidos al por mayor en cofradías, parroquias y conventos.

Multiplicidad de artículos religiosos Actualmente, los artículos religiosos se caracterizan por su variedad y por cumplir múltiples funciones, tanto en espacios como templos o cofradías, como también para uso particular. En su gran mayoría son tratados con amplia delicadeza, ya que son usados por el clero para la celebración de las misas tales como el cáliz, navetas, incensarios, custodias y sagrarios.

Adicionalmente, los feligreses hacen uso de estos elementos para mantener su fe presente continuamente. Las pulseras y camándulas utilizadas para realizar las oraciones del Rosario o la Divina Misericordia son algunos de los artículos religiosos más populares en la población.

Los fieles también optan por tener en su posesión pequeñas imágenes en forma de collar, colgantes y medallas, las cuales pueden ser bendecidas por los sacerdotes.

Fabricación y distribución de artículos religiosos al por mayor Amén Promosant se ha consolidado como una de las más destacadas, ya que cuenta con amplia trayectoria en el sector, desempeñándose desde el 2009 como especialistas en la fabricación y distribución de estos elementos.

Dentro de su catálogo es posible encontrar diferentes alternativas tanto para instituciones religiosas, ayuntamientos, asociaciones, etc. Artículos utilizados en la misa dominical, como las vestiduras del clero y las piezas para la consagración, son tan solo algunos de los elementos en los que se especializa esta tienda española. Asimismo, cuenta con medallas de plata, llaveros, colgantes para coches y piezas personalizadas de acuerdo al gusto de los creyentes.

Esta tienda se distingue en el sector por ofrecer opciones de distribución al por mayor para las distintas instituciones eclesiásticas como parroquias, cofradías, conventos, instituciones de hermanas consagradas, monasterios, tiendas religiosas y grupos de feligreses que deseen compartir un detalle con sus hermanos de la misma pastoral.

Desde la página web de Amén Promosant es posible visualizar todos los artículos religiosos que fabrican desde hace más de una década, proporcionando una amplia variedad de alternativas para la feligresía católica.



