La importancia de rediseñar una oficina, por Factory Oficina Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 17:50 h (CET)

El diseño interior de un espacio tiene efectos a nivel psicológico, según han podido demostrar científicos. Este puede ayudar, no solo a subir el ánimo, sino también el nivel de productividad.

Esta afirmación se aplica en diversos escenarios, ya sea el hogar, la oficina, un comercio u otro. En el caso del espacio de trabajo, los interioristas suelen relacionar la psicología del color con la distribución y la funcionalidad tanto del lugar como de los objetos que lo componen. Esto se debe a que el orden y la armonía espacial exterior ayudan a ordenar las ideas para poder materializarlas.

Motivadas por estos beneficios, múltiples empresas han tomado la decisión de rediseñar las oficinas con la finalidad de mejorar el entorno y desempeño de los empleados, así como darle un toque fresco y nuevo a la edificación que representa la marca. Entre las alternativas para comenzar la remodelación se ubican empresas como Factory Oficina, que ofrecen muebles de oficina y otros elementos funcionales para el diseño.

¿Cuándo es necesario rediseñar una oficina? Las oficinas son espacios donde los empleados pasan la mayor parte de su día. Por esta razón, los jefes, gerentes y demás encargados de una empresa deben verificar que este lugar siempre tenga los recursos necesarios para ser un ambiente cómodo, tranquilo y cómodo. Esto no solo incluye materiales de oficina, sino muebles, decoraciones y demás elementos que generen armonía e, incluso, le otorguen mayor funcionalidad, optimizando así el trabajo.

En este sentido, existen momentos específicos en los que un cambio o remodelación es necesario. Entre las ocasiones más comunes se pueden mencionar cuando el equipo de trabajo tiene baja productividad, si la dinámica en la oficina se ve interrumpida por la distribución, si la imagen de la oficina no concuerda con la marca, si hay aumento de personal, si se implementan nuevos métodos de trabajo, entre otros. Por otro lado, cuando la comunicación es deficiente, se recomienda optar por espacios abiertos, ya que fomentan la interacción y colaboración entre los miembros de un grupo.

¿Qué se necesita para rediseñar una oficina? Para realizar un rediseño exitoso en una oficina es importante tener en cuenta cuáles son las actividades que se realizan en la empresa y los objetivos que se quieren alcanzar. En el caso del mobiliario, este condicionará la imagen del espacio de trabajo, la organización interna, la ejecución de las tareas e, incluso, optimizará el tiempo de trabajo, ya que si todo está ordenado en estantes y muebles, es más fácil ubicar lo que se necesite.

En la empresa Factory Oficina se pueden conseguir múltiples tipos de mesas, ordenadores y escritorios. El catálogo también posee una amplia variedad de sillas ergonómicas para cuidar la postura y salud de los empleados y complementos como percheros, papeleras y biombos para hacer separaciones.

Contar con espacios óptimos en el área de trabajo estimula la creatividad y el ánimo del equipo. Por ello, Factory Oficina reúne todo lo necesario para crear un ambiente propicio en el trabajo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.