Finaderm sobre la importancia de cuidar la piel durante el verano

El verano es la época del año favorita de muchas personas, la época para viajar, desarrollar actividades emocionantes de inmersión y exploración natural, ir a la playa o practicar diferentes deportes al aire libre.

La diversión está garantizada en la estación, pero aun así, es importante tener medidas de prevención para el cuerpo. La crema corporal es un producto activo que regenera y fortalece la piel. En Finaderm disponen de una línea de cremas cosméticas para el cuidado y protección de todo tipo de pieles, que funcionan como protección y tratamiento de los trastornos o daños manifestados en esta temporada.

Riesgos perjudiciales para la piel en verano Hay dos factores importantes que son los causantes del deterioro o maltrato de la piel en la temporada de verano. En primer lugar, la variación de altas temperaturas y, en segundo, la exposición al sol. Durante el verano, la exhibición del cuerpo es algo normal; por comodidad, vanidad y, por supuesto, frescura, el cuerpo permanece descubierto, casi, en su totalidad. Además, a ello se suma que se trata de un periodo de vacaciones, por lo que la mayoría del tiempo las personas se encuentran fuera, lo que aumenta la probabilidad de daños en la piel. Por este motivo, es importante mantener una rutina y aplicación de productos cosméticos que la nutran y fortalezcan para combatir los riesgos.

Los efectos de la exposición y el daño de la piel se pueden manifestar rápidamente en quemaduras, mareos, en el tono uniforme de la piel, manchas o alergias; sin embargo, con el paso del tiempo, pueden revelar enfermedades crónicas en el órgano o afectaciones permanentes como manchas, arrugas, quistes y el envejecimiento avanzado de la piel.

Cremas corporales para un buen cuidado y conservación de la piel La empresa dermocosmética Finaderm contempla una línea de cremas corporales ricas en vitamina C y E. Sus productos tienen un alto porcentaje de ingredientes de procedencia natural del Mediterráneo, de origen vegetal y microbiano. Cuidan y tratan la piel de variadas manifestaciones que se pueden dar a causa de la exposición en la temporada de verano. Una línea sobresaliente de protección con productos para la despigmentación y antiedad, hidratación y regeneración, productos para combatir la aparición de manchas, estrías y arrugas y tratamientos exfoliantes.

Una completa línea de restauración que mantiene la piel suave, joven y sana. Hay zonas del cuerpo en las que la piel es más sensible, pero no puede ser una excusa para no cuidar todas las áreas, en Finaderm la piel es una prioridad y su cuidado, su objetivo.