Los beneficios de cocinar en hornos de leña, por Gaudir amb Foc

martes, 17 de mayo de 2022, 17:16 h (CET)

Cocinar al aire libre mientras se disfruta de la naturaleza permite desconectar del caos de la ciudad y llevar una vida con menos probabilidades de padecer ansiedad, ataques de nervios o estrés.

Cocinar en horno de leña se ha convertido en una actividad que une familias y amigos en torno al fuego mejorando las relaciones sociales y ofreciendo a los más pequeños una enseñanza sobre el correcto uso de los recursos naturales y respeto por el medioambiente. Gaudir amb Foc ofrece este tipo de hornos con materiales resistentes y adaptados para toda clase de cocciones.

Ventajas de cocinar en horno de leña Entre las múltiples ventajas que supone implementar un horno de leña en el hogar, se encuentra la concentración del sabor, lo que indica que los alimentos quedan deliciosos y resultan apetitosos, con mejor aroma, color y textura. Asimismo, al cocinar en un horno de leña, se reduce la presencia de grasa y los alimentos quedan jugosos sin necesidad de químicos añadidos, es decir, es una forma de cocinar saludable.

Otro elemento sustancial es el ahorro energético, puesto que estos hornos retienen el calor de forma natural con leña y fuego, evitando así el gasto en gas y energía eléctrica, facturas que en países como España son cada vez más costosas. Por ello, el horno a leña es una excelente alternativa a los métodos convencionales de cocción.

Un horno de leña permite ahorrar agua, ya que no requiere limpieza excesiva ni crea suciedad como la que sí ocurre, por ejemplo, con una estufa u horno a gas. En este sentido, el cocinar con leña, se reduce la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, como el CO₂ y se genera un menor impacto ambiental.

¿Cómo se cocina en un horno de leña? Este horno está capacitado para funcionar después de que se haga fuego en su interior, alcanzando los 500° C rápidamente, ya que absorbe el calor y lo distribuye homogéneamente. Gaudir amb Foc comercializa hornos de leña ideales para la cocción de pan y pizza y horneado de carnes de todo tipo. Su producto está fabricado con cemento refractario y ladrillos que mantienen el calor y garantizan la larga vida útil del horno. El mismo incluye un tubo de salida de humo con chapeta corta de tiro, un termómetro integrado en su puerta y funciona con leña o carbón vegetal.

Esta compañía comercializa el horno en tres presentaciones, denominadas N.º 1, N.º 2 y N.º 3. Cada una responde a dimensiones de largo y ancho diferenciadas, siendo el primero el más pequeño y el tercero, el de mayor tamaño. Al ser fabricantes, esta empresa crea hornos de leña a medida para satisfacer las necesidades de sus clientes. Cabe señalar que todas sus creaciones son artesanales con materiales de primera calidad. Se pueden ver en la web de la empresa o contactar mediante el e-mail info@gaudirambfoc.com o su número de WhatsApp.



