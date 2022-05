¿Cuál es la mejor época del año para realizarse un injerto capilar en Madrid?, por Innovación Capilar Emprendedores de Hoy

Existen muchos mitos que, en ocasiones, limitan a las personas a realizarse un injerto capilar. Uno de los más comunes está relacionado con la época del año ideal para realizar este tratamiento, ya que unos piensan que el verano es la peor época y otros creen que es la mejor, pero lo cierto es que no hay una temporada más adecuada que otra para realizarse un injerto capilar.

Con una larga experiencia de muchos años en trasplante capilar, el equipo de especialistas de Innovación Capilar ha logrado ser reconocido como uno de los mejores en este tipo de cirugía menor de injerto capilar en Madrid y sin ser relevante la temporada del año en que se lleva a cabo la intervención, ya que se puede realizar durante todo el año, con los mismos resultados y siempre han logrado en sus pacientes resultados satisfactorios.

¿Cuál es el mejor momento para realizarse un injerto capilar? Cada estación tiene características particulares que influyen en la realización de estos tratamientos y sus cuidados posteriores. Por ello, lo más recomendable es acudir a profesionales expertos que, de acuerdo a la condición, puedan sugerir el procedimiento adecuado. Por esta razón, puede afirmarse que no existe una temporada propicia que favorezca o no el tratamiento. Sin embargo, el verano puede ser uno de los más recomendados, ya que aunque se trate de cirugía menor, por ser una temporada vacacional, puede ser de beneficio para guardar más descanso y evitar las largas jornadas de trabajo después de una intervención de este tipo. Si bien, después del injerto se puede ir a trabajar después de 2 o 3 días de reposo, máximo 1 semana.

El hecho de llevar un ritmo de vida más pausado durante las vacaciones puede ayudar a lograr una rápida recuperación, además, requiere muy pocos días de cuidados posoperatorios y permite llevar una vida normal, por lo que el paciente puede planificar un viaje durante la misma temporada en la que se sometió al procedimiento. El verano ya está cerca y aún hay tiempo para tomar la decisión de realizarse el injerto capilar.

Una atención completa Son muchas las personas que planifican sus vacaciones de verano para someterse a cualquier procedimiento quirúrgico y el injerto capilar no es la excepción. Muchas personas deciden invertir los días libres en la recuperación tras el procedimiento, aunque no se trata de un proceso invasivo ni doloroso, ni uno en el que el paciente necesite mucho tiempo para lograr recuperarse en su totalidad.

Independientemente de la época del año en la que el paciente se realice el tratamiento, el equipo de especialistas de Innovación Capilar estarán a su total disposición antes, durante y después del injerto capilar, informando al paciente sobre todo el proceso adecuado para los cuidados de la zona que ha sido tratada. Con una atención personalizada de gran calidad -incluso pacientes que llegan desde cualquier punto de España y de otros países y que son atendidos en inglés para realizar su injerto capilar en Madrid-, muchos pacientes han manifestado su gran satisfacción con los resultados obtenidos con este tratamiento en Innovación Capilar.



