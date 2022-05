Guía básica para entender el añejamiento de los rones cubanos Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 17:07 h (CET) Muchas personas en todo el mundo consumen ron. Esta bebida alcohólica se elabora mediante el proceso de destilación de las melazas o de los jugos fermentados de la caña de azúcar. Hay que realizar varios pasos para prepararlo y dejarlo listo para que los amantes de los buenos licores lo degusten.

Todo empieza con la zafra, seguido de la fermentación y la destilación. Aunado a eso, un aspecto fundamental es el añejamiento de los rones, ya que con este procedimiento se logra la maduración, es decir la eliminación de los sabores fuertes para darle paso a la suavidad deseada. Existen varios tipos de ron de diferentes marcas, algunos de ellos pueden ser encontrados en lugares como Legendario Shop, en la que se pueden adquirir productos de forma online.

La elaboración y el añejamiento de los rones Para obtener el licor destilado, son cinco los pasos que se deben llevar a cabo. Uno de los principales es el añejamiento del ron, ya que, dependiendo del tiempo que se añeje, se puede determinar la calidad del mismo.

El primer paso es la zafra, que no es más que el proceso de recoger la cosecha de caña de azúcar. Después de cosechada la planta, se somete a un método de comprensión y posterior exprimido, para luego hervirla y cristalizarla. La melaza obtenida y la levadura especial se colocan en un tanque por unos 5 días máximo. A todo lo descrito, se le conoce como fermentación.

El líquido que se obtiene de la fermentación se coloca en una caldera de destilación, para después pasarlo a una barrica de roble para el añejamiento. Mientras más tiempo permanezca allí, su sabor será más suave y delicioso.

El paso final es el blending, en este punto, antes del embotellado, se mezcla maduraciones para mejorar la calidad del ron.

Los rones añejos que se pueden adquirir en Legendario Shop Quienes disfrutan tomando licores pueden adquirir rones añejos en Legendario Shop, una empresa de bebidas espirituosas.

Actualmente, disponen del ron añejo Canister de color ámbar oscuro, de aroma intenso y maduro y de sabor fuerte y reposado gracias a su añejamiento en barriles de roble americano, el cual se puede tomar solo, a temperatura ambiente o a la roca.

También ponen a disposición de la clientela el Ron Legendario Very Old Reserva Especial – Edición Limitada de entrada en boca amable, pero con carácter. El mismo tiene un aroma afrutado con notas cítricas, pimienta en rama y frutos secos, además de secuencias especiales dulces de vainilla en rama, frutos del bosque, matices terrosos de caña de azúcar y notas ligeramente ahumadas. Los interesados en cualquiera de los productos deben acceder a la plataforma de Legendario Shop.



