AsesoramientoIndependiente.es ofrece gratuitamente análisis comparativos del valor de un inmueble, tanto del continente como del contenido

martes, 17 de mayo de 2022, 16:25 h (CET)

Calcular el valor de continente y contenido de un inmueble es una acción útil que proporciona información necesaria cuando se va a contratar un seguro de hogar. Mediante el sitio web asesoramientoindependiente.es, es posible acceder a este servicio de forma gratuita y así tener una noción real sobre el valor de todos los objetos que forman parte de una vivienda.

AsesoramientoIndependiente.es es una empresa de corredores de seguros autorizados y supervisados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) de España. Esta comercializa todo tipo de pólizas sin generar un coste adicional para los clientes.

La calculadora de valor de continente y contenido de AsesoramientoIndependiente.es En su web, AsesoramientoIndependiente.es cuenta con un formulario con el que es posible obtener, de manera gratuita, una propuesta de valoración de contenido y continente, que utiliza un algoritmo basado en datos estadísticos de miles de casos. Esta información resulta necesaria antes de contratar un seguro de hogar, lo que también es posible realizar con el apoyo de los consultores y corredores de la empresa. En este sentido, el equipo de la firma se caracteriza por conseguir excelentes condiciones.

Además, los asesores de AsesoramientoIndependiente.es estudian al detalle cuáles son las circunstancias y necesidades de cada cliente para poder acercar las mejores propuestas que se ajustan a cada caso en particular. El equipo está disponible para cualquier duda que pueda surgir con el uso de la calculadora de valor o cualquier otro recurso de la web.

El formulario que se despliega en el sitio web de la firma sirve para calcular los valores que conforman una vivienda. En caso de que se busque realizar la misma operación para una nave industrial, es necesario contactar con la empresa, pues se trata de un cálculo mucho más complejo. En estos casos, también es posible acceder a una propuesta de valoración de manera gratuita.

El coste del seguro del hogar depende del valor de continente y contenido de un inmueble Según AsesoramientoIndependiente.es, hablar de un seguro para el hogar barato o caro es algo relativo, ya que van en función de las contraprestaciones que ofrecen. Cuando el inmueble está vacío, el coste es distinto al que presenta una vivienda habitual que está completamente equipada. Asimismo, una póliza con muchas exclusiones puede ser más barata en principio, pero luego resultar ineficiente a la hora de ofrecer soluciones. También hay que tener mucho cuidado de no caer en el infra-aseguramiento.

En todos los casos, AsesoramientoIndependiente.es realiza un análisis y comparación del sector asegurador a partir del cual ofrece 3 propuestas de seguro de hogar del mercado a cada cliente.

El primer paso para avanzar en la contratación de un seguro para hogar es realizar un estudio del valor de continente y contenido del inmueble en cuestión, para ello tienen disponible una calculadora automatizada gratuita en AsesoramientoIndependiente.es, de manera que es posible llegar a una propuesta que se adapta a las necesidades de cada propiedad.



