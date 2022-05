Natuka lleva el concepto ‘realfooding’ al mundo de las mascotas con menús personalizados a domicilio Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 16:42 h (CET) La startup apuesta por la dieta BARF para perros y gatos, basada en carnes y pescados crudos, sin ultraprocesados ni aditivos, más adaptada a su dieta evolutiva y con importantes beneficios para su organismo y su salud En España existen más familias con mascotas que con niños menores de 15 años, según datos del INE, y su alimentación comienza a cuidarse del mismo modo que la del resto de la unidad familiar. Huir de ultraprocesados y aditivos químicos es básico para una dieta sana y rica en nutrientes que fortalezca la salud, y esto también es válido para ellos. Por ello, Natuka, startup de alimentación animal, se ha propuesto reformular el modelo de alimentación de perros y gatos con menús saludables, basados en ingredientes naturales, frescos y crudos, que personalizan a la medida de cada animal y entregan a domicilio.

La compañía es firme defensora de la dieta BARF, siglas de Biologically Appropriate Raw Food, en español Alimentos Crudos Biologicamente Apropiados. Es decir, se trata de volver a los orígenes y proporcionar a las mascotas un estilo de alimentación más próxima a su dieta evolutiva natural, para la que su organismo está mejor preparado que para los piensos artificiales ultraprocesados. De este modo, según Natuka, se refuerza su microbiota y su sistema inmune, se fortalece su salud y su longevidad y se evita la aparición de enfermedades asociadas al consumo de compuestos químicos.

Para facilitar el acceso de las familias con mascotas a esta alternativa natural, Germán Colmenares, Alejandro Paños y José Ángel Rosell deciden poner en marcha Natuka en 2017. Se trata de un e-commerce a través del cual comercializan menús completos para perros y gatos compuestos en un 40% de huesos carnosos, en un 35% de carne magra, en un 10% de vísceras y órganos y en un 15% de fruta y verdura. Además, cuentan con el asesoramiento nutricional de un veterinario-nutricionista para todas las dudas de los clientes.

7.000 clientes y una facturación que se duplica cada año

La startup elabora 2.000 kilos de comida al día, que distribuye desde Torrejón de Ardoz (Madrid) a toda la Península y entrega a domicilio en menos de 24 horas (también reparte en las Islas Canarias y Andorra, y planea su próxima llegada a Baleares, Portugal y Francia). Cuenta con más de 40 puntos de venta (entre tiendas de alimentación y clínicas veterinarias) repartidos por todo el país, además de comercializar sus menús a través de su ecommerce.

Las ventas mensuales rondan los 40.000 kilos, y desde 2019 han logrado duplicar su facturación cada año. En la actualidad cuentan con cerca de 7.000 clientes, de los cuales más del 30% son recurrentes.

Toda la materia prima con la que fabrican sus menús es de origen nacional, procedente de ganaderos y pescadores de la zona norte de España (Galicia y Asturias), y también de Ávila y Segovia. Entre sus proveedores cuentan con grandes operadores como Coren y Procavi, y otros de carácter local como Verín Biocoop, una cooperativa de ganaderos gallegos, o Sanchonar, productores de pollo y pavo ecológico de Segovia. En cuanto a la fruta y verdura, recurren a proveedores de temporada y de proximidad, apoyando así a las economías locales.

“Todos los menús están formulados por veterinarios expertos en nutrición. Los preparamos con ingredientes frescos de primera calidad, sin aditivos ni conservantes, preservando así su máximo valor nutricional. Los huesos carnosos son la fuente principal de energía, agua, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, enzimas y antioxidantes. Cualquier carne de un origen fiable, aunque no sea ecológica, proporciona una aportación nutricional muy superior a la de los piensos y alimentos comerciales”, apunta José Angel Rosell, CEO y cofundador de Natuka.

Entre los beneficios que la dieta BARF aporta a las mascotas destaca un aumento de su masa muscular, mayor energía y vitalidad, mejor hidratación, mayor resistencia a parásitos internos y externos, mejora de las digestiones y reducción de posibles alergias, intolerancias o diabetes, desaparición del sarro y el mal aliento, eliminación de problemas de piel e infecciones de oídos, y en ocasiones desaparición de artritis y problemas articulares. Incluso hay testimonios de propietarios y adiestradores que afirman que mejora el comportamiento de los perros.

Menús de introducción progresiva y programa de fidelización

La web de Natuka dispone de una calculadora con la que el propietario de un perro o gato puede estimar la cantidad de comida que necesita su mascota, en función de su edad, peso, tamaño, su actividad física o de si está o no castrado. A partir de esa estimación ya se pueden seleccionar los menús. Si se va a realizar una transición de una alimentación basada en piensos artificiales a una natural, la compañía dispone de menús de iniciación basados en carne de pavo (una de las proteínas más ligeras, digeribles y asimilables) para que el aparato digestivo se adapte poco a poco a los nuevos alimentos. Progresivamente se irá introduciendo el conejo, así como otro tipo de carnes o pescados.

La compañía ofrece a los clientes recurrentes un sistema de alertas que les avisan mediante WhatsApp siete días antes de que vayan a terminarse sus existencias, y que facilita la posibilidad de hacer una nueva compra en un clic desde el mismo mensaje. Además, ha desarrollado un programa de lealtad a través de un Área VIP de suscripción gratuita que proporciona al menos un 7% de descuento en todas las compras, porcentaje que podrá incrementarse hasta el 12% en función del volumen de consumo.

En cuanto al coste de este tipo de alimentación, el precio diario estimado según el peso del animal oscila entre los 0,69€ al día en el caso de las mascotas de menos de 5 kg hasta los 5,2€ al día si se habla de un peso superior a 45 kg.

“La diferencia económica entre el pienso y la dieta BARF depende de la calidad de las materias primas. Muchos piensos tienen un porcentaje altísimo en cereales o harinas (carbohidratos) y poca cantidad de proteínas (carnes y pescados), por lo que resultan más baratos. Existen otros piensos de mayor calidad cuyo precio se aproxima bastante al de la dieta BARF, pero siguen siendo un producto con ingredientes químicos, aditivos y conservantes que desequilibran el organismo del animal y pueden suponer la aparición de alergias, intolerancias y otro tipo de enfermedades que aumenten nuestras visitas al veterinario”, sostiene Alejandro Paños, cofundador y CMO de Natuka.

