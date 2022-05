La moda sostenible es el futuro y la solución para cuidar el planeta Emprendedores de Hoy

Promoviendo un respeto por el medioambiente, la industria de la moda cada vez da más prioridad a enfoques sostenibles.

En ese sentido, la ropa sostenible es una respuesta eficaz que garantiza un proceso de producción ecológico que reduce las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Una excelente manera de contribuir al cuidado del planeta es utilizar prendas sostenibles para todo tipo de actividades, incluidas las dedicadas al ejercicio y la práctica deportiva. Entre las propuestas enfocadas en ofrecer soluciones de moda sostenible, se encuentra Fitplanet, una marca que dispone de vestimenta para hombre y mujer elaborada con recursos reciclados como botellas de plástico para proteger la biodiversidad marina.

Razones por las cuales la moda sostenible es el futuro como método para proteger al planeta La moda ecológica implementa una filosofía de vida que se ha extendido por todo el mundo, promoviendo valores ecologistas que abogan por la defensa del planeta. Esta industria es una alternativa a la fast fashion, la cual se caracteriza por producir en masa a un ritmo acelerado. Contraponiéndose al desarrollo convencional de la industria textil, esta óptica eco promulga el respeto por los derechos humanos, eleva la calidad de los materiales de cada prenda para aumentar su vida útil y crea ropa de componentes reciclados para darles un nuevo uso.

La moda sostenible es el futuro porque es una estrategia sólida que pasará de ser la excepción a ser la norma. Esto lo afirman los expertos en la materia que plantean la necesidad de tomar medidas desde ahora para salvaguardar el planeta y preservar la vida humana y de múltiples especies y organismos.

Ante al aumento de los gases de efecto invernadero, el incremento de la temperatura global, las constantes sequías, olas de calor, incendios y la contaminación de los océanos, diversas entidades y organizaciones no gubernamentales han planteado y exigido a los gobiernos de grandes potencias del mundo que lleven a cabo medidas eficientes y eficaces que demuestren su compromiso medioambiental.

Ropa deportiva sostenible para proteger los océanos y reciclar plástico Fitplanet fabrica conjuntos deportivos con botellas de plástico como materia prima, lo cual indica que no hacen uso del petróleo y ahorran hasta un 90 % de agua y un 85 % de recursos energéticos frente a los métodos implementados por la ropa deportiva convencional. Esta compañía reconvirtió en un año 44.678 botellas en prendas resistentes y promueve la economía circular y el uso de los recursos ya existentes.

Asimismo, cada conjunto incluye el logo de un animal marino que es protegido por proyectos mancomunados con ONG marinas del Mediterráneo, entre los que se encuentran la Tortuga Boba del Mediterráneo y la Foca Monje del Mediterráneo.

Esta tienda dispone de prendas para hombre y mujer con todo tipo de cuerpos y tallas, ya que van desde la XS hasta la XXL. Esto se complementa con la venta de bolsas de tela, calcetines y termos sostenibles hechos con acero inoxidable y tapón de bambú.

Fitplanet ha desarrollado un proyecto enfocado en la recogida de residuos por las costas españolas con charlas de educación ambiental y concienciación en escuelas, todas con exitosos resultados.



