Uthorp resuelve parte del algoritmo de Google

martes, 17 de mayo de 2022, 16:22 h (CET) Tras haber estado estudiando los parámetros oficiales de Google, Uthorp lanza su plataforma para que esta tecnología esté a disposición de todas las empresas Desde hace años, existe un gran mundo alrededor de Google, ya que abre la puerta a la visibilidad online frente a los potenciales clientes en todo el mundo.

Empresas de todos los tamaños se dedican a estudiarlo e intentar encontrar las claves de su algoritmo. Nuevas profesiones como ‘SEO’, ‘CopyWriter’ o ‘Expertos en SEM’ han nacido debido al éxito del buscador, con el objetivo de dar servicio a la demanda que los negocios solicitan para tener mayor visibilidad y, por lo tanto, aumentar sus ventas.

Sin embargo, pese a los medios invertidos para conocer exactamente el proceso de su algoritmo, hasta ahora no se había podido resolver. Sin duda se trata de uno de los secretos mejor guardados, pero parece que parte de ese misterio ha llegado a su fin.

Funcionamiento del algoritmo

Google es un buscador, y como tal, siempre premia la experiencia de usuario. Su objetivo es que se encuentre la información lo más rápida y completa posible.

El algoritmo de Google valora cada página web, y la ordena como resultado para las búsquedas en función de la tecnología, contenido y enlaces externos que incluye.

La tecnología debe permitir que la página cargue rápido, esté adaptada para diferentes dispositivos, y no provoque errores. El contenido ha de ser completo, original y de calidad, sin tener que visitar varias páginas para encontrar lo que se busca. Por último, en función de la competencia, necesita ver que terceros redireccionan hacia esta página. Se trata de la forma en que Google entiende la confianza de medios y empresas hacia la misma.

Por tanto, cumplir al máximo las 3 claves de Google para posicionamiento web, permite que ubique la página en posiciones destacadas para la búsqueda correspondiente, y multiplique su visibilidad.

¿Cómo surgió la idea, y qué se ha conseguido?

Google ofrece comprobaciones de la tecnología aplicada en webs a través de sus auditorías, las llamadas auditorías Lighthouse. Gracias a estas auditorías, es posible verificar si la tecnología es óptima, o conocer cuáles de los parámetros se deben modificar. Tras varios años haciendo páginas web y dedicados al posicionamiento seo, los integrantes de la plataforma Uthorp vieron una oportunidad para estudiar y aplicar para los clientes la mejor tecnología posible a ojos del buscador, resolviendo esa parte del algoritmo.

Desde Madrid, donde coincidieron los cuatro socios de esta plataforma, lo vieron claro y no pararon hasta dar con la clave. Tras dedicar casi 2 años en desarrollarla, y todo el 2021 en perfeccionarla, Uthorp lanzó su versión definitiva en enero de 2022. En menos de 6 meses ya cuenta con multitud de páginas en las primeras posiciones de Google con las que han constatado su efectividad.

Como indica Jon Abad, CEO de Uthorp: "nuestro equipo de trabajo ha estudiado los parámetros oficiales de Google durante más de un año y medio, y los hemos aplicado al 100% en Uthorp. El objetivo es una valoración óptima en cuanto a tecnología se refiere. Pero la idea no es aplicarlo para nosotros mismos, sino crear una plataforma que ponga al alcance de empresas de cualquier tamaño esta tecnología, pudiendo comprobar que realmente funciona a través de las auditorías oficiales del propio Google.

Uno de nuestros objetivos al poner en marcha esta plataforma era poner al alcance de empresas de cualquier tamaño esta tecnología de forma verificable, y no vimos mejor manera que poner en la propia plataforma el enlace a las auditorías oficiales de Google, para que cualquier persona pueda comprobar los resultados.

Las valoraciones de las auditorías de Google se muestran sobre 4 parámetros de la web en cuestión, en 3 de ellos la valoración de las páginas de nuestros clientes es del 100%, y la cuarta varía entre el 95% y 100%, dependiendo del dispositivo desde el que se haga la prueba. Estamos muy satisfechos, la verdad es que no hemos encontrado ninguna otra web que los supere".

Además, continúa Jon, "el gran salto digital estaba claro, era obvio que todos los consumidores cada vez usamos más Google para encontrar productos o servicios. Cuando necesitamos algo lo tecleamos en el buscador, comparamos entre dos o tres de las primeras páginas y compramos o contratamos al que más nos convence.

Los hábitos de consumo han cambiado y se está demostrando que el marketing online es el más rentable ya que el consumidor que está buscando el producto, está interesado en comprar desde que hace la búsqueda".

El mercado demanda que las empresas se adapten a las nuevas tecnologías, y permitir que dispongan de tecnología SEO óptima, independientemente de su presupuesto, permite que se equilibre la competencia.

Parece que posicionarse en las primeras páginas del buscador más utilizado del mundo con productos o servicios sin pagar costosas campañas de anuncios ya es posible, no obstante, en Uthorp son conscientes de que la carrera es muy larga, y la tecnología avanza muy rápido, por lo que prometen estar atentos para actualizar su código constantemente.

