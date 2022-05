Check Point Software presenta los resultados financieros del primer trimestre de 2022 Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 16:26 h (CET) Check Point Software presenta sus resultados financieros del primer cuatrimestre de este año Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado sus resultados financieros del primer trimestre de 2022:

Primer trimestre 2022:

Ingresos totales: 543 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual.

543 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad: 202 millones de dólares, un aumento del 14% con respecto al año anterior.

202 millones de dólares, un aumento del 14% con respecto al año anterior. Ingresos diferidos (a 31 de marzo de 2022): 1.666 millones de dólares, por lo que registra una subida del 14% interanual.

1.666 millones de dólares, por lo que registra una subida del 14% interanual. Ingresos de explotación GAAP: 200 millones de dólares, que representan un 37% de los ingresos.

200 millones de dólares, que representan un 37% de los ingresos. Ingresos de explotación no GAAP: 239 millones de dólares, es decir, un 44% de los ingresos.

239 millones de dólares, es decir, un 44% de los ingresos. Beneficio por acción GAAP: 1,30 dólares, que refleja un decrecimiento del 2% interanual.

1,30 dólares, que refleja un decrecimiento del 2% interanual. Beneficio por acción no GAAP: 1,57 dólares, que se traduce en un incremento del 2% interanual. “Hemos tenido un primer trimestre excelente”, destaca Gil Shwed, fundador y director general de Check Point Software Technologies. “Los ingresos totales y los beneficios por acción han llegado a cumplir nuestras previsiones más optimistas. Hemos experimentado una alta demanda de productos Quantum a la vez que hemos logrado consolidar CloudGuard y Harmony. La escalada global de los ciberataques está haciendo que las empresas se replanteen el antiguo enfoque de soluciones puntuales y que pasen a un planteamiento más unificado para prevenir la próxima ciberpandemia. Nuestros clientes adoptan cada vez más nuestras tecnologías y consolidan su infraestructura de seguridad con nuestra arquitectura Infinity”.

Principales resultados financieros del primer trimestre de 2022

Ingresos totales: 543 millones de dólares, frente a 508 millones en el mismo periodo de 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 7%.

543 millones de dólares, frente a 508 millones en el mismo periodo de 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 7%. Ingreso de explotación GAAP: 200 millones de dólares, comparado con 215 millones del primer trimestre de 2021, que representan el 37% y el 42% de los ingresos totales en el primer trimestre de 2022 y 2021, respectivamente.

200 millones de dólares, comparado con 215 millones del primer trimestre de 2021, que representan el 37% y el 42% de los ingresos totales en el primer trimestre de 2022 y 2021, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 239 millones de dólares, en comparación a los 246 millones del primer trimestre de 2021, que representan el 44% y el 49% de los ingresos en el primer trimestre de 2022 y 2021, respectivamente.

239 millones de dólares, en comparación a los 246 millones del primer trimestre de 2021, que representan el 44% y el 49% de los ingresos en el primer trimestre de 2022 y 2021, respectivamente. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 38 millones de dólares frente a 45 millones de dólares en el primer trimestre de 2021.

38 millones de dólares frente a 45 millones de dólares en el primer trimestre de 2021. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP : ingresos GAAP netos de 169 millones de dólares en comparación con los 183 millones de dólares del primer trimestre de 2021. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,30 dólares frente a los 1,33 dólares del mismo periodo en 2021, un 2% de disminución interanual.

: ingresos GAAP netos de 169 millones de dólares en comparación con los 183 millones de dólares del primer trimestre de 2021. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,30 dólares frente a los 1,33 dólares del mismo periodo en 2021, un 2% de disminución interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP : los ingresos netos no-GAAP fueron de 204 millones de dólares en este primer trimestre frente a los 211 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 1,57 dólares comparado con los 1,54 dólares en el primer trimestre de 2021, un 2% de incremento interanual.

: los ingresos netos no-GAAP fueron de 204 millones de dólares en este primer trimestre frente a los 211 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 1,57 dólares comparado con los 1,54 dólares en el primer trimestre de 2021, un 2% de incremento interanual. Ingresos diferidos: a 31 de marzo de 2022, los ingresos diferidos fueron de 1.666 millones de dólares versus los 1.458 millones del mismo periodo de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 14%.

a 31 de marzo de 2022, los ingresos diferidos fueron de 1.666 millones de dólares versus los 1.458 millones del mismo periodo de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 14%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 3.800 millones de dólares al 31 de marzo de 2022, en comparación con los 3.783 millones de dólares del 31 de diciembre de 2021.

3.800 millones de dólares al 31 de marzo de 2022, en comparación con los 3.783 millones de dólares del 31 de diciembre de 2021. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue de 398 millones de dólares, comparado con los 375 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

el flujo de tesorería fue de 398 millones de dólares, comparado con los 375 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Programa de recompra de acciones: durante el primer trimestre de 2022, la compañía recompró aproximadamente 2.5 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 325 millones de dólares. Información sobre la teleconferencia y el webcast

Check Point Software celebrará una conferencia telefónica con la comunidad inversora el 27 de abril de 2022, a las 8:30 AM ET/5:30 AM PT. Para escuchar la retransmisión en directo o su repetición, se puede visitar la página web www.checkpoint.com/ir.

Programa de participación en la conferencia de inversores del segundo trimestre de 2022:

17ª Conferencia Anual de Tecnología y Medios Virtuales de Needham. 16-18-19 de mayo de 2022 - Virtual 1x1's.

50ª Conferencia Anual de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de J.P. Morgan. 23 - 25 de mayo de 2022 - 1x1's.

50ª Conferencia Anual de TMT de Cowen. 1 de junio de 2022 - Fireside Chat y 1x1's.

Conferencia de Inversores de Software de Jefferies. 2 de junio de 2022 - 1x1's.

Conferencia RSA 2022. 6-9 de junio de 2022 - 1x1 de inversores y visitas de grupos de analistas.

Conferencia Global de Tecnología 2022 de Bank of America Merrill Lynch. 7-9 de junio de 2022 - 1x1's.

4ª Cumbre Anual de Ciberseguridad de Mizuho. 13 de junio de 2022 - Preguntas y respuestas virtuales.

Visita virtual a FBN Silicon Valley. 16 de junio de 2022 - Preguntas y respuestas virtuales.

Los miembros del equipo directivo de Check Point Software asistirán a estas conferencias y eventos para exponer estrategias e iniciativas de la compañía. Las presentaciones de la conferencia de Check Point Software estarán disponibles vía webcast en la página web de la compañía. Para escuchar estas presentaciones y acceder a la información más actualizada, se puede visitar la web de la compañía en www.checkpoint.com/ir. El programa está sujeto a cambios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El desconocimiento del proceso monitorio, que muchas veces termina en embargo Washaby, el detergente eco en cápsulas que rompe con lo establecido Cómo dejar de sentirse culpable por el antojo de chocolate con la regla Natuka lleva el concepto ‘realfooding’ al mundo de las mascotas con menús personalizados a domicilio eXp World Holdings anuncia una facturación récord de 1.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2022