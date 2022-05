Villaquirán Abogados, el despacho de abogados Tenerife que ofrece las claves que se deben saber antes de aceptar la herencia Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 16:03 h (CET)

Las herencias están pensadas con el fin de beneficiar a las generaciones próximas, con el patrimonio y los bienes acumulados durante años de trabajo. No obstante, esta no siempre se recibe de la mejor forma y puede provocar, a veces, desacuerdos o conflictos entre las partes que se ven involucradas en el reparto de bienes.

Ante estas disputas, usualmente, se requiere una división judicial de la herencia, un proceso que, según indica la jurista Virginia Villaquirán Llinás, no requiere de un juicio, por lo que no representa un proceso contencioso, pero sí implica una serie de procesos legales para los que es necesario asesoría y asistencia especializada. Este servicio lo ofrece su despacho legal, Villaquirán Abogados, un grupo multidisciplinar de abogados Tenerife con amplia experiencia en casos relacionados con la repartición de herencias.

Las disputas legales en la repartición de herencias Como indican los profesionales de este equipo legal, la mejor recomendación para evitar estos conflictos es asentar en un testamento la división de los bienes, o bien, designar a un contador para llevar a cabo este proceso en el momento en que corresponda. Sin embargo, en caso de no haber ninguna de estas figuras en el momento de repartir una herencia, los coherederos o legatarios pueden solicitar una división judicial de la misma. Así, al menos, uno de estos legatarios debe iniciar el proceso judicial.

Una vez aceptado, el juzgado emite un documento que tiene por objetivo acordar la intervención judicial en el reparto de la herencia, así como establecer en el inventario de la misma.

En esta parte del procedimiento, es importante contar con asistencia legal como la que ofrece Villaquirán Abogados, cuyos profesionales realizan un seguimiento minucioso del procedimiento, a fin de proteger en todo momento los intereses de su representado, sea este el coheredero solicitante de la división judicial, o bien, uno de los afectados por este proceso.

Las herramientas adecuadas para atender casos de herencias Virginia Villaquirán es la fundadora y directora de Villaquirán Abogados, un equipo de juristas especializados en diversos ámbitos del derecho, los cuales ofrecen, en conjunto, una asistencia legal que cubre casos penales, administrativos, civiles, laborales y familiares. En su amplia experiencia en el mundo jurídico han desarrollado herramientas y habilidades para atender, de la forma más efectiva, procesos complejos que pueden conllevar conflictos como, justamente, sucede con las herencias.

Los servicios de este despacho legal ofrecen asistencia para cualquier coheredero en casos de división judicial, con la cual brindan seguridad jurídica en cada etapa de este proceso, a la vez que utilizan todos los recursos legales a su disposición. Es por ello que, para cualquier legatario inmerso en un proceso de disputa por su herencia, la representación de este despacho puede marcar la diferencia en el resultado final de este proceso legal.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.