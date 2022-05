El emblema del lujo en la capital, Hyatt Regency Hesperia Madrid acoge una nueva edición de el "Tour de la Belleza y la Salud 2022" entre elementos que generen paz e ilusión. Un espacio healthy que ha inspirado la obra de Velázquez, Las Meninas, así como el emblema "de Madrid al cielo", un cielo que está presente en varias zonas que invitan a un viaje al Madrid del Siglo de Oro mirando al futuro generando sensaciones de bienestar y experiencias Impulsado por la Periodista y Escritora experta en Lifestyle, Pilar Carrizosa, se presenta un nuevo cóctel de ideas estivales para cuidarse y disfrutar en este set de lujo donde arte y cultura se funden con los criterios del Turismo de Salud y belleza concebidos en una apuesta sostenible y consciente de lo último en Tendencias del sector recordando que en España (6º destino sanitario en Europa) aumenta en un 20% este tipo de Turismo. El hotel cuenta con 169 habitaciones (28 son suites, las 4 del último piso con terrazas ajardinadas y jacuzzis privados) y vistas al Paseo de la Castellana. De su oferta gastronómica, el Mery Bárbola, bar que va más allá del concepto afterwork, invita a disfrutar desde una buena copa de vino, una sofisticada propuesta de platos o un menú ejecutivo con buena materia prima. (madrid.regency@hyatt.com). El broche de oro: el restaurante Leña, las brasas de Dani García, que revolucionan el mundo steakhouse así como Smoked Room, galardonado con 2 Estrellas Michelín, una experiencia gastronómica única para 14 comensales. Todo ITS del verano.

Caminos disruptivos, senda de innovación en 6 ideas:

1.Rejuvener la mirada. El edificio del S XIX donde se hospedó el escritor danés Hans Christian Andresen, autor de cuentos como “El Patito feo” o “La Sirenita” hoy inspira a un centro de Medicina Estética, Cirugía Plástica y Reparadora, Psicología y nutrición, (https://clinicaespinola.com) creando una nueva ilusión con sus tratamientos innovadores. ¿Lo último? “Armonización facial y rejuvenecimiento de la mirada. En tiempo de pandemia con el uso y ahora retirada de las mascarillas, el conjunto global del rostro es protagonista. Ya no se reclama tratar la arruga o un surco, sino una mejora integral. (Con la edad la ceja pierde volumen y cae dando una expresión cansada, junto a la disminución de la grasa en los límites inferiores e internos del párpado se marcan más las ojeras y se desplazan los paquetes grasos de la mejilla. El nuevo concepto de la medicina estética moderna tiene un objetivo: mejorar la simetría del rostro y la recuperar el volumen facial con un equilibrio que destaque la belleza natural de cada persona, realzando sus facciones y suavizando las que no lo son (armonización facial). En el tercio medio del rostro el ácido hialuronico recupera el volumen del pómulo perdido y reposiciona los paquetes grasos. En el tercio inferior, proyecta mentón y mandíbula, y define las facciones perdidas. También se usa para la remodelación labial y la rinomodelación. Los Hilos tensores, monofilamentos, permiten redensificar la piel así como los de tracción, si se precisa un levantamiento de las estructuras. La Mesoterapia facial y ácido hialuronico no reticulado, aplicada de forma intradérmica mejora la piel y da un aspecto luminoso y saludable.

2. Cuerpo 10: Con 30 años, Carpenegy pionera en innovación, desarrollo y fabricación de dispositivos de Tecarterapia Músculo-esquelética y Estética, son los únicos a nivel mundial que certifican un equipo de radiofrecuencia (potencia 1.240W) que acelera la reparación celular y recuperación en medicina deportiva, fisioterapia, odontología, uro-ginecología, podología y medicina estética. (https://capenergy.com/). Novedad: TecarEvolution 2ª Generación, únicos del mercado que Triplican los efectos de la radiofrecuencia, con un tratamiento simultáneo capacitivo y resistivo, aplicado mediante masaje, con dos accesorios estáticos. Clave: su sensor de temperatura y mecanismo de autoajuste en punto máximo. Conclusión: aporta 7,8º C más de temperatura, con una activación metabólica casi un 150% superior a un equipo de 1ª Generación Tecar. El equipo C4.0 Capenergy, es lo último:*Aumenta un 147% la eficacia y trabaja 5 veces más superficie sin quemaduras. *Elimina contraindicaciones (diabetes o neuropatías periféricas, anestesias o parestesias) lo que no sucede en equipos de 1ª Generación). *Degrada el colágeno antiguo, desnaturalizado y genera uno nuevo, estimulando la entrada de calcio a la célula y crecimiento en los fibroblastos.*Produce ácido hialurónico y elastina. Corporal: Reduce y afirma abdomen, armoniza silueta, trata celulitis, reafirma aductores, antebrazo, camufla estrías, marcas y cicatrices, reafirma glúteos.

3. Rostro:Filosofía eco “clean beauty”, su Claim. Pioneros en cosmética bio en España, Geoderm, Organic & Natural Cosmetics certificados por Cosmos Ecocert y Acene une ciencia y naturaleza desde 1998. Innovadores en investigación, desarrollo y manufactura de cosmética y maquillaje natural y ecológico. La nueva línea aporta ingredientes eficaces en productos naturales de verdad, para todas las personas del mundo que buscan realzar su belleza, alimentar el espíritu y conseguir momentos de placer. (www.geoderm.es) MISIÓN: cuidar, embellecer y nutrir sin añadir productos sintéticos. Novedad: El Sérum Hidratante. 30ml.Bio y Vegano (el 99,5% de ingredientes de origen natural). Forma parte de la nueva línea skin. Sus tres principios activos principales: Biosacáridos que estimulan la regeneración celular y ácido hialurónico de bajo y muy bajo peso molecular, que hidrata desde las capas externas a las más internas de la epidermis. Ambos actúan en sinergia para evitar y disminuir arrugas y marcas de la piel. El complejo antipolución (Antipollution Ferment®), de extracto de Moringa, Bacopa Monieri y Lapsana Commnunis, combate y previene los daños causados por las agresiones externas y el estrés. Disminuye los metales pesados que se alojan en la piel. Certificaciones: COSMOS Organic certificado por ECOCERT.

4. El escudo PielSana, dermoestética biológica y orgánica, un dechado eco-sostenible para momentos urbanos, campo y mar, es su PACK SOLAR, para cubrir dos factores vitales: HIDRATACIÓN Y DÉFICIT VITAMINA D. Su CREMA ACTIVADORA, cuidado nutritivo con PROBIÓTICOS DEL MAR, protege la piel de la deshidratación producida por el sol. Estimula la producción de MELANINA, y es esencial para absorber los ultravioletas, convertirlos en inofensivos infrarrojos y producir (www.cosmeticapielsana.com) Vitamina D. Reparador Solar: Tratamiento intensivo para después de la exposición al sol. Recupera la hidratación máxima y repara a nivel celular, los posibles daños causados por el exceso exposición al sol.100% BIOLÓGICAS / 100% ORGÁNICAS Y VIVAS / 100% BIODEGRADABLES.

5. Cuero cabelludo, cuidado capilar de fitocosmética: El champú sólido basado en la medicina tradicional ayurveda en el apartado de cosmética artesanal sostenible es lo último. (www.labiznaguera.com). Es una limpieza natural apta método curly (sin sulfatos, SCI, ni etoxilados). El Champú Tri-Dosha (apto para Vata, Pitta y Khapa), es rejuvenecedor con efecto volumen. El 50,45% de sus ingredientes son ecológicos del total y entre sus componentes, el Brahmi es rico en flavonoides, alcaloides, glucósicos, taninos ( contra los radicales libres) y saponinas. También destacan la granada (levanta la raíz), hibisco (sella la cutícula e hidrata), aceite de Kalonji ( poder antiséptico, analgésico), Rosa de Damasco (antioxidante ,calmante y da brillo). Los aceites esenciales de bergamota y palmarosa indicado para pieles sensibles, tonifican y activan la microcirculación del folículo piloso. Efecto reestructurante de la proteína de trigo, y las propiedades hipoalergénicas de los derivados del coco ponen en valor un tipo de medicina milenaria presente en países como India musulmana e Irán de gran tradición en este campo.

6. Colágeno naturalizado, no hidrolizado (cocinado) de Cosmeceutical Key lanza el UCII, el primero sin hidrolizar. Novedad: Sus moléculas traspasan los fluidos gástricos sin romper su estructura y llegan al intestino delgado con una respuesta inmunitaria que estimula la producción de linfocitos T los que llegan a las articulaciones dañadas donde se sintetiza el colágeno tipo II para regenerar y beneficiar en enfermedades autoinmunes. La hidrólisis proteica se realiza normalmente en un reactor, con control de agitación, ph, temperatura y tiempo de proceso. El sustrato se disuelve en agua, la proteína se convierte en aminoácidos una proteína como el colágeno con calor se deshace en aminoácidos). ( cosmeceuticalkey.com) Ejerce un papel clave en la hidratación debido a su alta capacidad de retener agua) y Citrato de Magnesio, Vitamina D, para huesos, dientes y la absorción del calcio, potasio. Vitamina C (antioxidante). Ácido Hialurónico ( piel y cartílagos) Dosis eficaz: 40mg de UCII en una única toma . El problema del hidrolizado: no absorbe la proteína sino el aminoácido, que llegan al estómago y se encuentran con la barrera gástrica que incide con los aminoácidos y los vuelve a descomponer. Cuando llega al intestino, no llega al 100%, sino casi un 10% de aminoácidos. Por ello la efectividad es baja. Al combinarlo con otras sustancias, los efectos obtenidos son más por los componentes añadidos.