Enfermeros de Gipuzkoa conciencian a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la tensión arterial Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 15:33 h (CET) A iniciativa de BM, en colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), se ha instalado un punto informativo en el supermercado de Pagola (San Sebastián). A lo largo de la jornada enfermeras tomarán la tensión arterial a las personas que lo deseen, informándoles sobre las pautas a seguir para evitar la hipertensión arterial y aportando consejos de educación para la salud Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, se ha instalado un punto de prevención el supermercado BM de Pagola, en San Sebastián, en el que las personas que lo deseen pueden tomarse la tensión arterial de forma gratuita, recibiendo consejos enfermeros en función de sus parámetros, así como información para prevenir la hipertensión arterial.

El objetivo de esta iniciativa, promovida por la cadena BM Supermercados en colaboración con el COEGI, es concienciar sobre la importancia de cuidar la salud y prevenir la hipertensión arterial, apostando por el ejercicio físico y la dieta Mediterránea. El punto informativo permanecerá abierto en horario de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas.

Durante la mañana, se han acercado al punto informativo para concienciar sobre la importancia de controlar la tensión arterial Marisol Garmendia, segunda teniente de alcalde y concejala de Desarrollo Económico de San Sebastián; y Aitziber San Román, concejala de Acción Social de la capital donostiarra.

Entre las recomendaciones que señalan desde el COEGI para cuidar la tensión arterial destacan que es básico “llevar una dieta cardiosaludable consumiendo diariamente frutas y verduras y moderar el consumo de productos enlatados, embutidos y carnes rojas. Es aconsejable también disminuir el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas y, sobre todo, reducir el uso de la sal en las comidas y controlar nuestro peso. Hacer ejercicio al menos 30 minutos al día y no fumar son medidas que ayudarán a que tengamos los valores óptimos de tensión arterial”.

En España se estima que 14 millones de personas padecen hipertensión arterial y se calcula que el 14% de ellas lo desconoce. De los pacientes diagnosticados, solo uno de cada dos recibe tratamiento y uno de cada cinco tiene controladas sus cifras. Es importante que sea detectada ya que, si no se trata correctamente y a tiempo, las consecuencias pueden ser muy graves: es la responsable de la mitad de las muertes por accidente cerebrovascular o cardiopatía y el principal factor de riesgo para padecer un ictus. En el mundo más de 9 millones de personas fallecen al año por esta causa.

