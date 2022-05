Talleres Murillo ofrece consejos para alargar la vida a los neumáticos de los vehículos Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 15:37 h (CET) Uno de los puntos más importantes en la seguridad de los vehículos son los neumáticos, ya que si no están en buen estado, el agarre al firme de la carretera no será bueno y puede ocasionar problemas de estabilidad que afecten a la seguridad vial Los neumáticos son el punto en el cual los vehículos toman contacto con el suelo, son el único punto de unión entre el firme y la máquina. Este punto de unión debe estar en las mejores condiciones para garantizar la seguridad en todos los trayectos y viajes. En Talleres Murillo de Monzón (Huesca) informan acerca de la seguridad en la carretera, y aportan algunos consejos que resultan muy útiles para alargar la vida de los neumáticos y para comprobar el estado de los neumáticos.

¿Cómo alargar la vida útil de los neumáticos?

A continuación, algunos consejos que harán que la vida útil de estos se alargue. Pero hay que prestar mucha atención, pues es muy importante que estén en el estado óptimo para circular, ya que de ello depende la seguridad, además de que no estar en buen estado es un hecho que puede acarrear multas de hasta 200€ por neumático que esté en mal estado.

Presión de los neumáticos

La presión de los neumáticos con el tiempo disminuye, y si esta presión no es correcta, estos pueden sufrir daños. Es importante comprobarla de vez en cuando, si puede ser, una vez al mes, pero sobre todo antes de un viaje largo.

La tecnología de los vehículos ha evolucionado, y ahora muchos de ellos llevan sistemas electrónicos de control de la presión de los neumáticos (TPMS) que informan del estado de la presión.

Para saber la presión correcta, hay que mirarlo en la tapa del depósito del combustible o en el marco interior de la puerta del conductor.

Rotar los neumáticos

Cada seis meses o cada 10.000 kilómetros es recomendable hacer una rotación de los neumáticos, para que el desgaste sea lo más uniforme posible. Simplemente se debería intercambiar los neumáticos delanteros por los traseros, ya que en condiciones normales no se desgastan igual.

Revisar la banda de rodadura

Comprobar los nervios entre las bandas y el centro o los bordes exteriores. Con ello se detectan signos evidentes de desgaste.

Practicar una conducción conservadora

Se puede reducir la necesidad de comprar neumáticos nuevos con frecuencia practicando una conducción conservadora. Lo ideal es evitar las aceleraciones, frenadas bruscas y velocidades elevadas. Es muy aconsejable tomar las curvas de forma suave y al aparcar tener cuidado para no rozar contra los bordillos, ya que esto causa daños a los componentes externos e internos del neumático.

Otro consejo que es muy aconsejable, es usar siempre que se pueda la fuerza de retención del motor para ralentizar la velocidad, en las bajadas prolongadas por ejemplo, con lo que no solo se evita desgastar las pastillas de freno, sino también la banda de rodadura de los neumáticos.

Cuando se vaya a circular por carreteras en mal estado o por pistas sin asfaltar, lo mejor es reducir la velocidad para no acelerar el desgaste excesivo que sufren los neumáticos sobre este tipo de superficies.

Correcta alineación de los neumáticos

Los baches y los impactos contra bordillos pueden provocar que la dirección se desalinee, y hacer que los neumáticos no tengan un apoyo uniforme con la calle y que se desgasten de forma irregular. Por ello es recomendable que se revise la alineación cada cierto tiempo.

Talleres Murillo aconsejan seguir estos consejos para aumentar la durabilidad de los neumáticos, además de ofrecer en su taller de Monzón el mejor servicio de cambio y alineación de neumáticos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El desconocimiento del proceso monitorio, que muchas veces termina en embargo Washaby, el detergente eco en cápsulas que rompe con lo establecido Cómo dejar de sentirse culpable por el antojo de chocolate con la regla Natuka lleva el concepto ‘realfooding’ al mundo de las mascotas con menús personalizados a domicilio eXp World Holdings anuncia una facturación récord de 1.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2022