España, ante la oportunidad de aprovechar los fondos europeos para digitalizar su tejido industrial Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 15:42 h (CET) Clausurado el IV Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología, en el que cerca de cincuenta ponentes nacionales e internacionales pusieron énfasis en aprovechar los fondos Next Generation para digitalizar el tejido productivo español, con más de 20.000 millones de euros disponibles, y recomendaron apostar por políticas que fortalezcan la captación y retención del talento en el ámbito iberoamericano Acaba de concluir el IV Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología (Cibitec22), dedicado a la digitalización de la industria, con un gran éxito de participación y más de mil inscritos. Organizado por la Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Tecnológico de Monterrey (México), Cibitec22 se ha desarrollado del 10 al 12 de mayo de forma presencial en Madrid y fue retransmitido en streaming para Iberoamérica, que ha tenido una presencia muy notable en el congreso. A lo largo de todo el encuentro se insistió en la necesidad de aprovechar la oportunidad que representan los fondos Next Generation para digitalizar el tejido productivo español. Más de 20.000 millones de euros están destinados a ello en nuestro país.

La cuarta edición de Cibitec22, que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, contó con unos 50 destacados expertos del mundo de la empresa privada y organismos públicos de España e Iberoamérica. Durante las tres jornadas y en ocho paneles distintos, se dedicaron a analizar en profundidad los retos y oportunidades de la digitalización, especialmente de la industria. Los ponentes expusieron la importancia de llevar a cabo con éxito una transformación digital en todos los sectores de producción y servicios para mejorar la productividad y competitividad de nuestras economías. En concreto, estos trataron temas como la transición energética, la movilidad sostenible, la logística y la cadena de suministro, el sector agroalimentario, la digitalización al servicio de la sociedad, con una atención especial al talento necesario para la era digital, tanto en lo que concierne a la formación y la capacitación, como al emprendimiento.

La jornada de clausura del Congreso contó con tres mesas redondas: “La digitalización al servicio de la sociedad”, “Talento para la era digital. Formación y cualificación”, y “Talento para la era digital. Emprendimiento”.

En la primera de ellas, Salvador Estevan Martínez, director general de Digitalización e IA del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, repasó los distintos planes con los que cuenta la Administración para fomentar, apoyar y desarrollar la digitalización en nuestro país para así ganar en competitividad. A continuación, debatieron Juan Pedro Moreno (moderador), presidente del Consejo Asesor para la Digitalización de la Comunidad de Madrid; Elena González-Blanco, responsable digital global para Banca Privada y Seguros de Banco Santander; Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial, y Fernando de Pablo Martín, director general de la Oficina Digital

Ayuntamiento de Madrid. En esta interesante sesión, se trataron temas de interés como el auge de la Inteligencia Artificial, las dudas sobre su desarrollo y retos actuales; el protagonismo del sector público en la contribución al nuevo paradigma laboral que está propiciando la digitalización en la economía, en la industria y en la sociedad, y el papel que juega el idioma español como vehículo de comunicación con Iberoamérica en el desarrollo de la transformación digital.

En el segundo panel, el primero dedicado a la formación de talento, participaron Mariano Jabonero (moderador), secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Paulina Beato, miembro del Consejo Rector del Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad de la Barcelona School of Economics; Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de España; Daniel Filmus (en remoto desde Buenos Aires, Argentina), ministro de Ciencia, Tecnología e Innovacióń de Argentina, y Daniela Trucco (en remoto desde Santiago de Chile), oficial superior de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas.

Con la vista centrada en países como Argentina o Chile, los panelistas debatieron sobre los cambios necesarios en la educación y enseñanza para garantizar una formación adaptada a las demandas de una sociedad del conocimiento como la actual; la necesidad de la retención del talento en nuestros países; cómo poder lograr una mayor participación del tejido productivo en la actividad investigadora, para promover así la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, o qué hacer para incentivar la innovación entre los investigadores.

Y en el último panel, centrado en el talento para el emprendimiento, intervinieron Francisco Polo, alto comisionado para España Nación Emprendedora, Gobierno de España; José Bayón, consejero delegado de ENISA (moderador); Cristina Aleixendri, COO y fundadora de Bound4blue; Mercedes Iborra, directora de Estrategia de Visualnacert, y Carlos Rivera, cofundador de Clicars.

En este caso, los participantes abordaron asuntos como los beneficios que puede aportar la innovación tecnológica para transformar el sector agroalimentario; el rol de las startups en la revolución digital; los recursos que necesita el agricultor para sacar el máximo provecho de la tecnología, y cómo enfrentarse a la aventura del emprendimiento, entre otros.

El acto de clausura contó con la participación de Manuel Soriano, director del Congreso CIBITEC22, que presentó el acto; Óscar García Suárez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (moderador); César Franco Ramos, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid; Manuel Zertuche Guerra, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey (México); María del Mar Paños, directora de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid; y Raúl Blanco, secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Los últimos ponentes trataron la importancia del impulso al talento; la relación entre empresa y universidad; la necesidad de formar a los mejores perfiles profesionales en función del modelo de sociedad que se quiere, o de cómo la digitalización afecta a la sociedad en general y a los seres humanos, y añade un plus de competitividad a las empresas e instituciones.

