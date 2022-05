La transformación digital y las estrategias de marketing constituyen dos herramientas clave para adecuar la mediación de seguros a las necesidades del mercado actual.

El mundo de los seguros está atravesando una transformación intensa y se prevén cambios constantes. Esto es consecuencia, principalmente, de la presencia online de empresas y consumidores. Asumir estos cambios por parte de las empresas que conforman el sector asegurador y, en concreto, la mediación de seguros, y reaccionar a ellos de manera adecuada es sinónimo de supervivencia.

En este sentido, Rafael Bonilla, fundador de Mediador All In One, ha decidido lanzar su Taller Presencial de Implementación y Aceleración de Marketing Digital para vender más seguros. El objetivo de este es que el mediador de seguros sea capaz de gestionar por sí mismo una estrategia de marketing digital que atraiga clientes de valor a su empresa.

Rafael Bonilla, fundador de Mediador All In One Desde hace más de 30 años, Rafael Bonilla se ha encargado de dejar en alto la mediación de seguros. Es por este motivo, que ha empeñado sus esfuerzos en dominar todo el conocimiento técnico que requiere su profesión. Pero, sobre todo, se ha esforzado en abrir los ojos a los clientes del sector y enseñarles la verdadera importancia de estar bien asegurados. Por esta razón, desde el 2017 ha iniciado un proyecto para compartir con sus compañeros mediadores todo lo que considera importante para hacer de ellos grandes profesionales.

Para ello, parte de inculcar los reales valores aseguradores a los asegurados. De modo que, junto con los clientes, se impulse el reconocimiento de la mediación de seguros como se merece. Esto, sin sentirse amenazados por las grandes organizaciones del sector, cuyo único hincapié es “pagar menos”.

Se propuso plantear una estrategia que le diferenciara del resto de aseguradores y llamara la atención del público, pero, sin tener que depender de la famosa baza del precio.

Esto le llevó a basar su estrategia en un sistema de marketing híbrido que une estrategias de marketing digital con las de toda la vida aplicadas en el mundo offline. Y, dado su éxito, propone impartir sus conocimientos en su Taller Presencial de Implementación de Estrategia.

Taller Presencial de Implementación de Estrategia, de la mano de Mediador All In One Este es un taller de 3 días 100 % práctico y exclusivo para los trabajadores del sector de mediación de seguros. La idea es garantizar que los conocimientos impartidos durante el taller sean implementados a medida que este avanza. De modo que, al terminarlo, los mediadores cuenten con un nuevo sistema de marketing en funcionamiento. Y, para conseguirlo, tanto Rafael Bonilla como su equipo acompañarán a los estudiantes en todo el proceso.

Al finalizar el taller, los asistentes contarán con una página web diseñada y montada para atraer clientes de alta calidad. Todo ello, con base en estructuras probadas por el mismo Rafael Bonilla en el sector de seguros. Contarán con la ayuda del Webmaster, el cual aprenderán a controlar sin depender de profesionales.

Este taller aportará una amplitud de conocimientos, herramientas y estrategias probadas que permitirán al mediador de seguros impulsar su negocio. La inversión total es de 597 € que pueden ser aplicados en distintas cuotas.