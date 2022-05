El importante papel de los gestores administrativos

El pasado mes de enero de este año 2022, el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares realizó la renovación de su Junta de Gobierno, obteniendo como resultado un nuevo equipo de expertos enfocados en la defensa de esta importante profesión.

En medio de este cambio, el colegio continúa manteniendo sus principios, que consisten en la formación de un gestor administrativo con la facultad legal para solicitar, promover y gestionar para ciudadanos, autónomos y pymes todo tipo de trámites, ante cualquier órgano de la Administración Pública (Estado, Comunidades y Ayuntamientos), por muy complejos que parezcan.

Principales funciones del gestor administrativo La persona encargada de ejercer el rol de gestor administrativo figura como un intermediario entre la sociedad y la administración y tiene la capacidad para atender complicados trámites y dar solución a cualquier problema que pudiera surgir. Adicionalmente, está facultado por los entes respectivos para representar y brindar asesoría a cualquier individuo, en el ámbito laboral, contable, mercantil o fiscal.

Por otra parte, realiza diversas gestiones, entre las que destacan: escrituras, tramitaciones de residencias, cambio de titularidad de vehículos, declaración de la renta y presentación de todo tipo de impuestos. Asimismo, el gestor administrativo puede realizar trámites relacionados con seguridad social y extranjería, para solventar la estadía legal de quienes buscan establecerse en España. Otro de los motivos por los que suele ser necesaria la ayuda de un gestor administrativo es el inicio de alguna actividad comercial.

Tráfico y transportes En relación con este ámbito, un profesional de la gestoría administrativa lleva a cabo trabajos como la matriculación de vehículos (ya sea ordinaria, histórica, turística, rematriculación, rehabilitación, etc.) y cambios de titularidad, notificaciones de venta, entregas a compraventa, etc. Además de esto, también se ocupa de las bajas (definitivas o temporales), altas en caso de baja temporal y también de duplicados del permiso de circulación, de la autorización para conducir, etc.

Por último, el gestor administrativo se puede encargar de informes, ya sean por matrícula o por bastidor, para una tramitación, un juzgado, una compañía de seguros, ITV, etc. y de la reclamación de multas y otro tipo de sanciones.

Extranjería En lo que concierne al área de extranjería, la figura del gestor administrativo es responsable de gestionar permisos de trabajo, residencia, nacionalidad y fiscalidad para extranjeros.

Asesoría fiscal y contable Entre otros trámites, esta especialidad de la gestoría puede resolver todo aquello relacionado con materias como la renta, patrimonio, sociedades, IVA, aduanas, balances, cuentas anuales, informes contables y también contabilidad.

Asesoría laboral Se incluye la gestión de empleados, altas, bajas, nóminas, despidos, normativa laboral actualizada, jubilaciones y pensiones, entre otras materias.