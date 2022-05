Back Market consigue el reconocido estatus legal francés de Empresa con Misión con el objetivo de impulsar un impacto positivo social y medioambiental Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 12:53 h (CET) Back Market ha registrado legalmente su estatus de Empresa con Misión con el objetivo de capacitar a las personas para salvar a las máquinas y dispositivos tecnológicos a través de la reparación y la economía circular Back Market ha registrado legalmente su estatus de Empresa con Misión. La calidad de Sociétè à Mission ha sido definida por la ley francesa PACT. Este registro supone un gran compromiso y también un gran paso legal en Francia, en línea con el nuevo formato de las Empresas con Misión definido en la ley francesa de 2019.

La misión de la compañía es capacitar a las personas para salvar a las máquinas y dispositivos tecnológicos a través de la reparación y la economía circular.

La calidad de Empresa con Misión está inspirada en las Benefit Corporations americanas y conlleva algunas acciones concretas. Por un lado, implica la creación de un comité de dirección, compuesto por un empleado y 5 miembros externos. Por otro, requiere de la elaboración de un informe anual para comprobar que funciona a la perfección. Este es sólo el primer paso para la empresa, que se ha fijado una ambiciosa hoja de ruta en materia de sostenibilidad antes de convertirse en una empresa con certificación B-Corp.

El marketplace galo se creó en noviembre de 2014 para que el sector tecnológico pudiera pasar de una economía lineal a una economía más circular. Desde el principio, la empresa ha sido partidaria de cambiar la forma en que consumimos los productos tecnológicos. Ha demostrado en pocos años que la rentabilidad económica, el hipercrecimiento y el compromiso medioambiental real no son antagónicos y que la economía circular es un modelo de negocio que funciona.

"Estamos muy orgullosos de haber formalizado nuestra misión. En Back Market nos consideramos "rebeldes con causa". Nuestro objetivo diario es prolongar la vida útil de los aparatos que ya están en circulación y luchar contra la sobreproducción de nuevos aparatos y sus efectos nocivos para el medio ambiente. Estamos aquí para concienciar con un enfoque desenfadado y cercano de los problemas medioambientales asociados al consumo excesivo de nuevos productos", apunta Vianney Vaute, cofundador de Back Market.

Principales compromisos de Back Market

Hacer que los productos reacondicionados sean la mejor opción para los consumidores : ayudándolos, ofreciéndoles garantías y una amplia gama de productos para que no haya ninguna razón de hecho para comprar nuevos

: ayudándolos, ofreciéndoles garantías y una amplia gama de productos para que no haya ninguna razón de hecho para comprar nuevos Fomentar el cuidado y el compromiso de su cultura corporativa : promoviendo la diversidad y la inclusión, al tiempo que permite a los empleados desarrollar sus carreras.

: promoviendo la diversidad y la inclusión, al tiempo que permite a los empleados desarrollar sus carreras. Al integrar su razón de ser en su estatuto jurídico, Back Market formaliza así este paso natural en la definición de su visión de la sostenibilidad, que forma parte del ADN de la empresa desde el primer día. "Nos estamos convirtiendo en una compañía con una misión en la legislación francesa, un paso imprescindible para Back Market y que está en perfecta consonancia con nuestra historia de "activistas", es un compromiso exigente que nos servirá de brújula en todas nuestras decisiones estratégicas y en las relaciones con nuestros grupos de interés. Los recursos finitos de nuestro planeta se están agotando a un ritmo alarmante, y la sobreproducción de productos tecnológicos debido al rápido crecimiento de la demanda es una gran parte del problema. La producción de un solo smartphone nuevo requiere 281 kg de materias primas. Si se multiplica esta cifra por los millones de nuevos teléfonos inteligentes que se producen cada año, es fácil comprender la magnitud de lo que le espera a nuestro planeta, y a la humanidad", explica Camille Richard, Directora de Desarrollo Sostenible de Back Market.

