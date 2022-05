Tormo Franquicias presenta el "Top 30 Influencers en Franquicia" Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 12:29 h (CET) Por primera vez en nuestro país se reúnen las personas más relevantes y con mayor influencia en el sector franquicia Es sobradamente conocido por todos, el recorrido de algunas de las marcas más relevantes del sector de la franquicia, muchas de ellas por las dimensiones que sus redes han alcanzado en poco tiempo y otras por haber revolucionado su sector de actividad. Sin embargo, no en pocas ocasiones quedan en un segundo plano aquellas personas que lo hicieron posible o tuvieron la idea inicial y la fortaleza de llevarlo a cabo.

Este aspecto es el que han querido destacar desde la consultora Tormo Franquicias Consulting en alianza con el portal Franquiciashoy para dar a conocer este “Top 30 Influencers en Franquicia” y que recoge un listado de 30 de los fundadores o responsables de algunas de las marcas más relevantes del sector o con mayor proyección de crecimiento. Entre otros: José María Capitán, Fundador de Cien Montaditos; Ricardo Sousa, CEO de Century 21; Natàlia Perarnau, Fundadora de Kids&Us; Juan Pablo Nebrera, Co-fundador y CEO de Brooklyn Fitboxing; Emiliano Bérmudez, Socio-Subdirector General de DonPiso o Augusto Méndez, CEO de FoodBox.

En palabras de Selina Olmedo, Directora de Franquiciashoy: “Este Top 30 Influencers en Franquicia que presentamos no pretende ser una clasificación, sino una selección de aquellos profesionales que hemos entendido como más destacados en el ámbito de la franquicia por diferentes motivos, entre ellos: la posición que ocupan sus respectivas empresas, la propia personalidad de cada uno de ellos y el grado de innovación que presentan en su sector de actividad con independencia de la expansión de su empresa.”

Desde Tormo Franquicias Consulting, confirman que esta es una nueva oportunidad de acercar el sistema de franquicia a todas aquellas personas interesadas en el sector, para permitirles conocer que el desarrollo de algunas de estas marcas que hoy son grandes empresas, empezaron también por la ilusión de sus fundadores que, en muchas ocasiones, partían de muy poco y que gracias a su persistencia, tesón y una buena estrategia de crecimiento, han conseguido llegar a ser grandes “influencers” en franquicia.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

