Con TeBorramos, recuperar el prestigio y tener una buena imagen de marca en internet es posible

lunes, 16 de mayo de 2022, 17:55 h (CET)

Hoy en día, internet es la primera fuente de consulta de información, ya que recurren a ella miles de personas cada día. Ahora bien, no todo lo que se encuentra en la red es real, verdadero o está actualizado. De hecho, circula información que vincula a individuos y empresas con hechos del pasado o comentarios falsos.

Por esta razón, la empresa TeBorramos, pone a disposición de los afectados un servicio especializado y personalizado con el cual es posible retirar o bloquear la información publicada en internet por terceros que afecte tanto a personas físicas como personas jurídicas, incluyendo la imagen de la marca de una empresa.

Los servicios de eliminación de contenido de TeBorramos TeBorramos cuenta con distintos servicios relativos a la retirada y/o bloqueo de contenido de internet. En este sentido, una modalidad es retirar los datos de los resultados de los motores de búsqueda existentes (conocidos como buscadores), suprimiendo cualquier vinculación entre la información lesiva y la persona o empresa afectada, pero no es la única. También es posible solicitar la retirada de la información perjudicial a los responsables directos, sobre todo si se trata de medios de comunicación, debido al alcance que estos puedan tener.

Asimismo, los medios de comunicación y los resultados de búsqueda no son los únicos que pueden contener información lesiva y perjudicial, puesto que puede encontrarse en las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales son las plataformas donde es más común sufrir este tipo de agravios. Por ello, TeBorramos también cuenta con servicios de retirada y/o bloqueo de contenido en redes sociales, consiguiendo la eliminación de comentarios lesivos, insultos, acusaciones, injurias y calumnias o vídeos y fotografías que resultan perjudiciales o inapropiados.

Otra situación muy común es la presencia de información de personas fallecidas, situación que puede afectar y perjudicar a los familiares de dichas personas. Por consiguiente, TeBorramos pone a disposición de estos familiares sus servicios de retirada y/o bloqueo de la información de los difuntos, eliminando todo tipo de publicación que pueda resultar inapropiada, desde comentarios a fotografías, vídeos o similares.

Por otra parte, TeBorramos cuenta con un servicio de rastreo de última tecnología, consiguiendo identificar cualquier otro tipo de información relacionada con una persona o una empresa, permitiéndole al afectado conocer todo el contenido expuesto en internet y gestionar su retirada, asumiendo el compromiso de devolver el dinero en caso de no conseguir retirar y/o bloquear los contenidos.

¿Cómo consigue TeBorramos proteger la imagen de marca de las empresas? El contenido que se expone en internet no solo puede ser perjudicial para la persona o empresa en sí, sino que también puede afectar a la buena imagen o reputación de una marca. En consecuencia, TeBorramos dispone de un servicio especializado en la retirada y/o bloqueo de aquella información que lesione la buena imagen o reputación de una empresa o profesional autónomo.

Concretamente, es posible eliminar reseñas falsas o difamatorias de Perfiles de Empresa de Google (antiguo Google My Business), así como también la totalidad de la ficha, sobre todo cuando se trata de fichas creadas por terceros, de forma fraudulenta y con el único fin de perjudicar un negocio.

Asimismo, TeBorramos también cuenta con un servicio de monitoreo destinado a proteger la reputación online de compañías, negocios y/o autónomos. A través de este servicio, se realiza un análisis constante de la situación del negocio en internet, consiguiendo identificar posibles problemas y solucionarlos en el menor tiempo posible, evitando cualquier perjuicio sobre la buena imagen o reputación online del negocio, y utilizando métodos legales que no conllevan ningún tipo de riesgo para sus clientes.

Porque en un mundo donde la información que circula en internet es sumamente relevante, TeBorramos brinda sus servicios de control y eliminación de información y contenido perjudicial tanto para proteger la reputación de las personas físicas como la buena imagen de marca de las empresas y autónomos.



