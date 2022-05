El 23 de abril ha sido declarado Día Mundial de la Salud Mental del Lactante, el Niño y el Adolescente (WICAMHD) por las principales organizaciones psiquiátricas del mundo para la infancia y la adolescencia Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 10:54 h (CET) Las investigaciones han demostrado que la mayoría de los trastornos mentales se desarrollan en la infancia y la adolescencia (antes de los 25 años), y una cuarta parte del número de años perdidos por discapacidad o enfermedad por trastornos mentales y de consumo de sustancias se producen en los jóvenes Reconociendo la urgencia de abordar este creciente problema e impulsando a la comunidad mundial a asumirlo y actuar, la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Adolescente y Profesiones Afines (IACAPAP), la Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología del Adolescente (ISAPP), la Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil (WAIMH) y la Asociación Mundial de Psiquiatría Infantil y Adolescente (WPA-CAP) declararon conjuntamente el 23 de abril como el Día Mundial de la Salud Mental Infantil y Adolescente (WICAMHD) con un acto de presentación ese día.

Los niños y adolescentes constituyen un tercio de la población mundial. La infancia y la adolescencia son años fundacionales e idealmente un periodo de crecimiento, aprendizaje y exploración sin preocupaciones. Sin embargo, muchos en todo el mundo sufren traumas y crisis, experiencias adversas que, según han demostrado las investigaciones, afectan a la salud mental y física de por vida.

La investigación también ha demostrado que la mayoría de los trastornos mentales se desarrollan en la infancia y la adolescencia (antes de los 25 años), y una cuarta parte de los años de vida ajustados por discapacidad para los trastornos mentales y por consumo de sustancias se producen en la juventud. Las Experiencias Adversas en la Infancia (ECA) también son factores que contribuyen al desarrollo de trastornos mentales en la edad adulta. Los efectos indirectos y agravantes de todo ello son una carga económica cada vez mayor para las sociedades, especialmente en lo que respecta a la utilización de la asistencia sanitaria y la pérdida de productividad.

A continuación se ofrecen extractos de los oradores que participaron en la presentación: El Profesor Asociado Daniel Fung, Presidente de la IACAPAP, dijo: "Los estudios sobre adultos con enfermedades mentales y físicas también han demostrado que las experiencias adversas en la infancia pueden tener efectos duraderos más adelante en la vida. La mayoría de los gobiernos siempre han hecho hincapié en los adultos, tanto en la elaboración de presupuestos como en el desarrollo de políticas. Esperamos cambiar esta situación con el Día Mundial de la Salud Mental del Niño y del Adolescente, replanteando nuestras prioridades y teniendo las razones adecuadas para planificar nuestro futuro. Si no hay salud sin salud mental, entonces la clave de la salud y el bienestar de las personas y las naciones está en nuestros jóvenes, y debemos tomar medidas tempranas para proteger su salud mental".

El profesor Campbell Paul, Presidente de la WAIMH, declaró: "La intervención precoz significa intervenir en una fase temprana de la infancia y antes de que se establezcan los problemas de salud mental, cuando es más difícil ayudar al niño o al joven a retomar una trayectoria de desarrollo social y emocional saludable. En todo el mundo, los servicios de salud mental para bebés, niños y adolescentes son irregulares y escasos, y muchos países y comunidades no tienen literalmente acceso a servicios de salud mental infantil".

El profesor Norbert Skokauskas, presidente de la WPA-CAP, dijo: "Somos conscientes de las actuales necesidades insatisfechas en materia de salud mental de niños y adolescentes en todo el mundo y es fundamental que pidamos un enfoque integrado con una visión clara del cambio, apoyo político y financiación para ponerlo en práctica, y personal sanitario formado para aplicar el cambio en la práctica clínica".

El profesor Mario Speranza, presidente de la ISAPP, dijo: "El apoyo a la salud mental de los adolescentes no es sólo un deber hacia una parte importante de la población. Puede ser útil recordar que los niños y adolescentes representan más de una cuarta parte de la población mundial. Es mucho más una cuestión de invertir en los elementos más prometedores de nuestra sociedad. Concienciar sobre las necesidades específicas de los niños y adolescentes y apoyar su salud mental significa invertir en nuestro propio futuro. Este es el motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental del Lactante, el Niño y el Adolescente".

La designación del 23 de abril como Día Mundial de la Salud Mental del Lactante, el Niño y el Adolescente supone un reconocimiento de la importancia de la salud mental del lactante, el niño y el adolescente, y anima a las partes interesadas a abogar por la promoción de la salud mental y la prevención de las enfermedades mentales en los más jóvenes:

Mejorar la concienciación pública global sobre la salud mental del lactante, el niño y el adolescente.

Crear conocimientos y competencias en la promoción de la salud mental de los bebés, niños y adolescentes, así como reducir el estigma de los trastornos mentales en estas poblaciones.

Mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos mentales del lactante, el niño y el adolescente mediante la cooperación y el entendimiento internacionales.

Llegar a los países con escasos recursos para desarrollar profesionales de la salud mental de bebés, niños y adolescentes.

La prevalencia de los trastornos mentales sigue aumentando en los jóvenes y es mayor que en los grupos de mayor edad. No se puede subestimar una mejor comprensión de esto, así como una mayor concienciación entre las comunidades y los profesionales de la ayuda.

La grabación del acto de presentación puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=jgOV4WR0m7I

Sobre las organizaciones

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PSIQUIATRÍA INFANTIL Y ADOLESCENTE Y PROFESIONES AFINES (IACAPAP)

La misión de la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Adolescente y Profesiones Afines (IACAPAP) es abogar por la promoción de la salud mental y el desarrollo de los niños y adolescentes a través de la política, la práctica y la investigación.

La misión de IACAPAP es promover la psiquiatría infantil y adolescente y la salud mental y el desarrollo de los niños y adolescentes a través de la política, la práctica, la formación y la investigación.

Para más información, visitar: https://iacapap.org/

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE (ISAPP)

La Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología del Adolescente (ISAPP) es una organización creada para trabajar por la salud mental de los adolescentes, y está formada por miembros individuales dedicados a trabajar con adolescentes, ya sea en el campo de la psiquiatría y la psicología infantil o en el de la psiquiatría y la psicología de adultos.

La misión de la Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología del Adolescente (ISAPP) es aumentar la conciencia pública y profesional sobre la salud mental y el desarrollo de los adolescentes en todo el mundo.

Para más información, visitar: http://www.isapp.org/

ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD MENTAL INFANTIL (WAIMH)

La Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil (WAIMH) es una organización sin ánimo de lucro para profesionales científicos y educativos. El objetivo central de la WAIMH es promover el bienestar mental y el desarrollo saludable de los lactantes en todo el mundo, teniendo en cuenta las variaciones culturales, regionales y ambientales y generando y difundiendo conocimientos científicos.

La misión de la WAIMH promueve la educación, la investigación y el estudio de los efectos del desarrollo mental, emocional y social durante la infancia en el desarrollo posterior normal y psicopatológico a través de la cooperación internacional e interdisciplinaria, las publicaciones, las asociaciones afiliadas y los congresos regionales y bienales dedicados al trabajo científico, educativo y clínico con los bebés y sus cuidadores.

Para más información, visitar: https://waimh.org/

SECCIÓN DE PSIQUIATRÍA INFANTIL Y ADOLESCENTE DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE PSIQUIATRÍA (WPA-CAP)

La sección de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA-CAP) apoya la misión y los objetivos generales de la WPA en:

- Trabajar con sus miembros y socios de todo el mundo para promover la salud mental del niño y del adolescente y fomentar los más altos estándares posibles de práctica clínica y comportamiento ético en la psiquiatría del niño y del adolescente.

- Contribuir a los programas de educación e investigación, a las reuniones y a las publicaciones para aumentar los conocimientos sobre los trastornos mentales de los niños y los adolescentes y las habilidades para abordarlos.

- Difundir los conocimientos sobre la terapia basada en la evidencia y la práctica basada en los valores en la psiquiatría de niños y adolescentes.

- Ser una voz para la dignidad y los derechos humanos de los pacientes jóvenes y sus familias

- Defender los derechos de los psiquiatras de niños y adolescentes en los casos en que puedan ser cuestionados.

Para más información, visitar: https://www.wpanet.org/child-adolescent-psychiatry

