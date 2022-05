Barcelona, primer destino de la nueva colección Simply Travellers Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 10:33 h (CET) Alhenamedia invita a descubrir una versión más auténtica de la capital catalana en la primera guía de su proyecto más sostenible Con dos años de pandemia a las espaldas, la palabra «viaje» ha cobrado más sentido que nunca. Hay ganas de ver, de descubrir destinos nuevos o redescubrir los ya conocidos, de recuperar el tiempo perdido, etc. Es hora de volver a viajar. En Alhenamedia quieren acompañar en esta rentrée y hacerlo de la manera más sostenible y responsable. Por eso, más fieles que nunca a su filosofía, han preparado seis nuevas guías, 3 de la colección Petit Futé: Apulia, Calabria y Basilicata (marzo),Istria y Algarve (mayo), destinos inéditos en España; y Barcelona (marzo) y La Palma (mayo), títulos inaugurales de su nueva colección Simply Travellers, que propone una experiencia de viaje diferente, para disfrutar del destino como un local.

Con este nuevo proyecto, y los cambios de diseño y de contenido en Petit Futé, Alhenamedia refuerza y consolida el compromiso con la sostenibilidad que la diferencia de otras guías y en el que trabaja desde hace años.

Nueva colección

Simply Travellers es un proyecto de ocio y turismo multicanal que, además de sostenible se concibe a partir del concepto temporary citizen, de manera que todo viajero se convierte en ciudadanos del destino y trata de disfrutar de los mismos recursos que los locales. El objetivo de estas guías es crear un espacio de intercambio de experiencias de ocio responsable, de manera que está dirigida a viajeros comprometidos social y éticamente, pero también a locales que deseen conocer mejor su ciudad o país. Barcelona es su primer título, ¿preparados para descubrir otra cara de la ciudad?

Simply Travellers llega donde el resto no se atreve. Así, la primera guía de la colección, Barcelona, se adentra en barrios de la ciudad más allá de los meramente turísticos, como Sant Martí o Nou Barris, para descubrir su identidad a través de datos y explicaciones interesantes a nivel social. También invita a visitar rincones y a buscar joyas escondidas, apenas conocidas por los locales y que dan otra visión del destino.

Y precisamente porque Alhenamedia no quiere que la palabra sostenibilidad sea un concepto hueco, esta guía indaga en los valores de cada establecimiento y valora su nivel de compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Así, en cada apartado de Simply Travellers aparece un recuadro con los establecimientos y entidades más sostenibles. Sin tapujos, porque forma parte de su compromiso.

Barcelona es el primer destino de la colección. Luego vendrán La Palma (abril) y 101 monumentos que los hijos ya no conocerán (septiembre).

Más sostenible, por dentro y por fuera

Apulia, Calabria y Basilicata es la primera propuesta de 2022 de la colección Petit Futé, a la que seguirán Istria, Alentejo y Pirineos Orientales. Se trata de destinos inéditos hasta ahora en España, propuestas muy diferentes donde encontrarás todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo de una experiencia inmersiva en cada destino, y siempre, con el mayor respeto por el entorno. La colección Petit Futé superará este año los 30 títulos, y Alhenamedia ha decidido incorporar cambios para hacerla aún más sostenible por dentro y por fuera. Así, por ejemplo, las nuevas guías se elaboran con papel ecológico y destacan en sus páginas todos aquellos establecimientos y entidades que destaquen por su apuesta por la autenticidad y la conservación del entorno.

Compromiso y esencia

La nueva colección Simply Travelers y las novedades en Petit Futé consolidan y refuerzan el compromiso con la sostenibilidad que en Alhenamedia iniciaron en mayo de 2007 con la publicación de Turismo responsable: 30 propuestas de viaje. Esta guía, escrita y coordinada por Carles Tudurí y la organización Turismo Justo, fue la primera guía de viajes sobre turismo sostenible publicada en Europa.

Y fue solo el principio. Siete años después, Alhenamedia publicó los primeros cuatro títulos de la colección Alhenamedia Responsable: Florencia, Menorca, París y Venecia. Una declaración de intenciones que se traduciría en un total de 22 títulos en castellano y 21 en catalán (la colección más ampla sobre ciudades del mundo en este idioma). Petit Futé alcanzará este año los 30 títulos y, además, estrenan colección. No es una moda, es su sello de identidad.

Otro modo de viajar

A través de sus guías, Alhenamedia invita a disfrutar de otro modo diferente de viajar, una filosofía en la que llevan trabajando años y que cobra ahora más sentido que nunca: viajar buscando experiencias que se queden en la memoria, siempre de manera responsable y sostenible. El turismo responsable está orientado a los viajeros que a la hora de elegir apuestan por lo auténtico y diferente, por enriquecerse y por la conservación del patrimonio social, cultural y natural.

Versión digital y App

La colección Simply Travellers está pensada para consumir en movilidad. Por ello, próximamente, el viajero dispondrá de una aplicación móvil que le dará acceso a contenidos ampliados, informaciones sobre eventos puntuales en el destino, opiniones de usuarios, y todas las actualizaciones.

Por su parte, como todas las guías de Petit Futé, los nuevos títulos de la colección incluyen un código QR que permite descargar, de forma completamente gratuita, la versión digital en formato PDF o ePUB.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los retos legislativos para regular las fintech, según GDS Modellica Este sábado, inauguración activa de las nuevas rutas senderistas y de BTT Megacity tiene el regalo perfecto para el Día de la Primera Comunión El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid pone su turno de oficio para la elaboración de la renta El escritor Gonzalo Alfaro Fernández se sumerge en el lado oscuro del cristianismo en 'El secreto turco'