El Dr. Enrique Mena del Río explica cuándo es necesaria una cirugía laparoscópica de la hernia de hiato

La hernia de hiato se origina a causa de una porción de la parte superior del estómago que se introduce en la cavidad torácica. Algunas personas que sufren este trastorno no experimentan síntoma alguno y no requieren tratamiento. No obstante, quienes manifiestan acidez gástrica recurrente y reflujo ácido es posible que necesiten medicación y, si esta no es efectiva, se puede indicar una cirugía. El Dr. Enrique Mena del Río es uno de los especialistas más reconocidos en cirugía laparoscópica de la hernia de hiato, logrando corregir esta patología en sus pacientes con éxito y profesionalidad.

En qué consiste la cirugía laparoscópica de la hernia de hiato Cuando parte del estómago asciende hacia el tórax a través del hiato, se produce una hernia de hiato. Esta condición puede corregirse con una operación que consiste en devolver el estómago a su lugar natural en el abdomen, reducir el tamaño del orificio diafragmático y realizar una funduplicatura que impedirá el reflujo gastroesofágico; todo ello por cirugía laparoscópica. Es una intervención mínimamente invasiva a través de unas pequeñas incisiones. Con una cámara del laparoscopio, el cirujano opera al paciente sin necesidad de abrir el abdomen. El tiempo de hospitalización suele ser de unas 48 horas.

¿En qué casos el paciente necesita cirugía laparoscópica de la hernia de hiato? La cirugía debe considerarse en pacientes en los que el tratamiento médico no haya sido efectivo o en aquellos que deseen mejorar su condición de forma definitiva sin necesidad de tomar medicación durante largos periodos de tiempo. También para quienes muestren complicaciones atribuibles a la patología o a la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y para los que manifiesten síntomas atípicos como ronquera, asma, tos o dolor torácico, entre otros.

El Dr. Enrique Mena del Río realiza este tipo de cirugía habitualmente y su labor y experiencia en esta área de la medicina lo han llevado a ser reconocido como el mejor especialista en cirugía general y digestiva del país por los DoctoraliaAwards 2021, gracias a su labor profesional y de investigación.