Quehoteles anticipa un verano récord en ventas

martes, 17 de mayo de 2022, 09:33 h (CET) Varias cadenas hoteleras confirman que las ventas para este verano han superado ya las del verano de 2019 La Semana Santa comenzó a dar pistas sobre cómo serían las reservas hoteleras para el verano de 2022. Quehoteles.com afirma que, si no hay ningún contratiempo, será un verano histórico en ventas. Las ganas de viajar superan cualquier temor al COVID o a la reducción de la capacidad de gasto debido a la alta inflación.

Son varias las cadenas hoteleras que han confirmado que la recuperación del turismo llegará este verano. Meliá asegura que ve una progresiva recuperación de la demanda en sus hoteles de Benidorm. Esperan alcanzar este verano una tasa de ocupación similar a la de 2019, incrementando el gasto medio por reserva.

Y no solo los turistas españoles ocuparán los hoteles de nuestro país. Tal como anunció el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se calcula que España recuperará aproximadamente el 80 % de los turistas internacionales de 2019. Todo esto, sumado a que se prevé un largo verano desde mayo a octubre, hará posible la recuperación del turismo en España.

La agencia online Quehoteles.com confirma que la venta de enero a abril para este verano es prácticamente igual que la obtenida en el mismo periodo de 2019. Si a este dato se le añade que los dos primeros meses del año la venta estuvo contenida por la variante Omicron y la explosión de la guerra en Ucrania, indica que mejorará la cifra de venta para verano respecto a los resultados de 2019.

Tendencias de reservas para este verano

Los destinos más reservados en Quehoteles son Gran Canaria y Tenerife, las costas andaluzas, la Costa Dorada y Benidorm, suponiendo un 52 % de las ventas para este verano. Además, cabe destacar destinos en los que se aprecia un crecimiento notable de la venta respecto a 2019 como Costa del Sol, Cádiz, Mallorca o destinos internacionales como París.

El 30 % de las ventas estivales son en todo incluido. Se mantiene la tendencia de que los clientes en sus vacaciones de verano quieren despreocuparse y tenerlo todo integrado dentro de la misma reserva.

El 55 % de las reservas son familias con niños. Las familias aprovechan las vacaciones escolares para viajar. Mientras que las parejas suelen tener más flexibilidad para viajar en temporada menos masificada.

En cuanto al precio medio por reserva, este año se ha visto incrementado en un 54 % con respecto al mismo periodo de 2019.

Actualmente aún queda disponibilidad en algunos destinos y hoteles, aunque si la tendencia de ventas al alza continúa, en breve habrá destinos que cuelguen el cartel de completos y otros en los que los precios se disparen.

