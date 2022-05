La importancia del marketing digital para psicólogos, según Marketing para Psicólogos Emprendedores de Hoy

Los beneficios del marketing digital han sido aprovechados por distintos sectores durante los últimos años. La psicología, por ejemplo, es uno de los campos que más crecimiento ha registrado tras el confinamiento, por la necesidad de llevar a cabo terapias virtuales.

La agencia de marketing digital Marketing para Psicólogos se enfoca exclusivamente en trabajar para la mejora del servicio que brindan los psicólogos y terapeutas. El objetivo de la empresa es aprovechar internet como un espacio de visibilidad a raíz de la implementación del marketing para psicólogos, de tal forma que los profesionales consoliden un negocio sólido y rentable a mediano y largo plazo.

La importancia de las estrategias de marketing digital para los profesionales de la psicología A lo largo de la historia, los psicólogos se han promocionado mediante las recomendaciones que realiza un paciente a sus conocidos, amigos y familiares. Sin embargo, en la era digital, es importante conectarse con los pacientes a través de las redes, ya que son cada vez más los usuarios que utilizan internet en todo el mundo.

Uno de los beneficios de implementar estrategias de marketing digital es la posibilidad de posicionarse con una marca personal propia que genere confianza en los clientes. De esta manera, el profesional de la psicología puede convertirse en una referencia dentro de su especialidad, obteniendo cada vez más pacientes.

En Marketing para Psicólogos, el primer paso es analizar los métodos que aplica el especialista durante su terapia, así como también los utilizados por los competidores locales y las expectativas de los pacientes potenciales. El siguiente paso es construir el sitio web mediante un plan estratégico, hasta lograr llenar la agenda de consultas durante todos los meses.

Ventajas de recibir una consulta psicológica online Una página web propia significa la llave hacia la independencia, ya que no es necesario vincularse a una plataforma virtual o directorio genérico con otros especialistas. En términos de visibilidad, los pacientes pueden encontrar más rápido al especialista que requieren y llegar directamente mediante un sistema de asignación de citas.

Entre las ventajas que recibe el paciente al contratar una consulta online, se encuentran principalmente el ahorro de tiempo, al no ser necesario desplazarse hasta un consultorio, y el alcance global, siendo internet una herramienta a nivel mundial. Por otra parte, el paciente tiene la garantía de la discreción en todo momento, lo que genera confianza y tranquilidad durante las sesiones.

Otra de las ventajas es que la terapia virtual ofrece mayor accesibilidad para personas con dificultades de movilidad, para quienes es sumamente difícil acudir a citas presenciales en horarios determinados. De igual forma, la terapia se convierte en un procedimiento seguro, en vista de los cuidados requeridos para evitar los contagios por covid u otra enfermedad.

José David Cánovas es el consultor responsable del marketing digital para psicólogos y terapeutas, siendo también el encargado de generar el contacto con los clientes. En términos económicos, contar con una web de psicología a través de Marketing para Psicólogos implica un ahorro, ya que el hosting y dominio se pagan una vez al año, sin comisiones o cuotas mensuales.



