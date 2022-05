La importancia de encontrar un intermediario de crédito con experiencia contrastada Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 17:09 h (CET)

Los intermediarios hipotecarios son una figura que, gracias a su conocimiento del sector, proporcionan una gran ayuda a la hora de conseguir la hipoteca ideal. Pero es muy importante verificar antes de ponerse en manos de uno, que cumpla con el requisito de inscripción en el Registro de Intermediarios de Crédito del Banco de España. Los expertos del sector recomiendan que antes de empezar a trabajar con un intermediario, comprueben que está debidamente inscrito en dicho registro, que tenga el seguro de responsabilidad en vigor y que verifiquen que es una empresa con experiencia contrastada. No está de más consultar las opiniones de la empresa en Google, pues así se descartan muchos problemas, ya que en los últimos tiempos han surgido muchas empresas al calor del aumento de ventas de vivienda, que tienen poca experiencia, que es en sí la base del éxito de una operación hipotecaria, comenta Ricardo Gulias, CEO de RN Tu Solución Hipotecaria, empresa decana del sector, con más de 18.000 hipotecas firmadas en los últimos 20 años. Es un grupo de profesionales con más 20 años de experiencia, especializado en créditos hipotecarios.

Intermediario preferente para la concesión de créditos hipotecarios Los intermediarios de crédito desarrollan su labor, defendiendo los intereses del futuro hipotecado entre las diferentes entidades, buscando la hipoteca que mejor se adapta a cada perfil. La mayoría actúa de manera independiente y, como es el cliente el que paga los servicios, buscan la mejor opción hipotecaria, con mejor tipo de interés, menos vinculaciones y mayor porcentaje de financiación, si es necesario.

La ventaja principal de un buen intermediario debe ser la agilidad en la respuesta. Tener una primera visión de si la operación será aprobada y en qué abanico de condiciones, hace que el futuro comprador de vivienda tenga mayor capacidad de negociación.

Más allá de aprobar la operación hipotecaria, también debe saber negociar y coordinar todos los procesos de una compraventa con hipoteca, ya que en las compraventas pueden surgir muchas cuestiones que solo un profesional con experiencia puede resolver o, lo que es mejor, adelantarse a los problemas que puedan surgir, ubicando en el camino al cliente. Naturalmente, el intermediario debe estar presente en la firma de la compra e hipoteca. Según Ricardo Gulias, “No entendemos cómo ahora se ha puesto de moda para algunos mal llamados intermediarios, dejar solo al cliente ese día, es inaudito. Nosotros siempre estamos ahí, pues es ese día cuando el cliente más te necesita, y además es el momento donde pueden surgir muchas cuestiones que solo un experto va a ser capaz de resolver”. Los intermediarios deben velar por la protección financiera de los mismos, en caso de situaciones inesperadas que puedan afectar el cumplimiento de la hipoteca.

Buenos acuerdos Una ventaja importante de los intermediarios con más volumen de negocio y con más experiencia es tener más y mejores acuerdos con las diferentes entidades, que puede consistir en tener mejores tipos que en las propias oficinas de las entidades o en mayores porcentajes de financiación.

Tu Solución Hipotecaria opera en el mercado español desde 1999, superando la crisis de 2008, siendo de las pocas empresas que sobrevivieron con éxito al tsunami de la crisis financiera. Han mantenido y reforzado los acuerdos con la mayoría de entidades bancarias del país y tienen acuerdos que permiten financiar hasta el 100 % más gastos de una compraventa. Naturalmente, esto no puede ser para todos los públicos, pero analizan concienzudamente los perfiles y, en muchos casos, hacen posible la compra con muy pocos ahorros, comenta Ricardo Gulias.

Utilizar un buen intermediario de crédito no tiene por qué resultar caro, a pesar de que la mayoría cobran honorarios, hay que analizar el coste y las ventajas de tener un experto al lado en todo el camino, que consiga financiar la vivienda de los sueños con el mejor tipo de interés posible y con una cuota que permita seguir viviendo feliz. Además, tener un preaprobado de la hipoteca, va a permitir tener mayor capacidad de negociación y poder así conseguir una rebaja en el precio, que permita, incluso, ahorrar los honorarios del intermediario. Desde RN Tu Solución Hipotecaria, tras conseguir el preaprobado de la hipoteca de los clientes, sin tan siquiera tener la vivienda elegida, sino con un importe hipotético de precio, en muchos casos actúan de negociadores cuando el cliente encuentra la vivienda que le gusta, con las inmobiliarias o los propietarios, y normalmente consiguen una rebaja, que en la mayoría de casos absorbe sus honorarios, expresa el CEO de RN Tu Solución Hipotecaria.

Los expertos consultados recomiendan nunca dar provisiones por adelantado, y pactar los honorarios cuando se firme la hipoteca, no a la entrega de FEIN de la oferta vinculante, ya que hay empresas del sector que se están aprovechando del desconocimiento de los clientes y reclamando los honorarios a la entrega de esta. La mayoría de veces, esta no coincide con las expectativas de los clientes, dándoles menos importe del que pedían o a tipos de interés que no querían los clientes.

Consultar con los expertos del sector, permite ahorrar mucho dinero y muchos disgustos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Kit Digital para Psicólogos, cómo lograr el diseño web para psicólogos financiado por el Gobierno Claves para invertir en empresas no cotizadas, por Infinex Holding Inirt Atelier crea diseños exclusivos y elegantes de tote bags para complementar cualquier look Negocio de red de mercadeo, la propuesta de La Tienda de Cristóbal ¿Cuánto cuesta una campaña de publicidad digital?, según Let’s Marketing