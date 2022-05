Love Pets, uno de los líderes en el mercado de alimentación para exóticos Emprendedores de Hoy

Las mascotas forman parte de la vida de las personas. Cualquier amante de la naturaleza entenderá tal afirmación. Significan alegría, cariño, entrega, paz y compromiso. Por esta razón, es normal que quienes tienen mascotas busquen productos alimenticios que promuevan su cuidado y sano crecimiento.

En este sentido, Love Pets es una empresa creada por amantes de los animales que ofrece una gran variedad de artículos premium provenientes de marcas reconocidas en el mercado de alimentación de calidad para mascotas exóticas, tales como Natür Holz, Hubertus o Samerberger. Entre estos artículos, se puede encontrar también alimento de calidad para perros, gatos, conejos y roedores como hámster, jerbos, ratas, ratones y otras especies.

El mercado de la alimentación premium y sana para mascotas y su reciente expansión En los últimos años, ha crecido el amor y la solidaridad con los animales en todo el mundo, consiguiendo así que surjan nuevos retos para el sector de la alimentación sana. En cuanto a las tiendas, los artículos que se demandan cada día más son los referidos al aporte de salud para la mascota. De ello surge la necesidad de introducir en el mercado los que se clasifican como premium. La razón de ello es que las personas se preocupan cada vez más por el adecuado crecimiento de sus mascotas y su salud en todas las fases de su vida. El mercado de la alimentación para animales también se encuentra en plena expansión debido al trato exclusivo que las personas buscan ofrecer cada día a sus animales, tratándolos como iguales en el hogar. Como resultado de esta expansión, empresas como Columbus Pet World SL del Grupo Promissi y responsable de la marca Love Pets han desarrollado desde sus inicios una importante asociación con exitosas marcas de origen alemán y austríaco, como Almen Heu, Heuland, Heidelberg Haus y otros para distribuir en exclusiva productos de calidad. Esta compañía solo vende alimentos premium saludables para perros, gatos, conejos, cobayas, gatos, pequeños roedores, aves, etc.

Productos alimenticios premium de Love Pets Love Pets se especializa en la venta de productos relacionados con la sana alimentación para mascotas y se centra, únicamente, en aquellos premium o de alta calidad. Entre estos productos destacan aquellos que van dirigidos a conejos y roedores, los cuales provienen de regiones con unas condiciones climatológicas únicas en todo el planeta. Aspectos sin igual que crean una alimentación de calidad máxima e ingredientes que se distinguen entre la competencia.

Los alimentos de Love Pets para mascotas son los henos, hierbas, snacks, lechos y piensos para conejos, cobayas, chinchillas y ardillas. Asimismo, la empresa ofrece productos premium para degús, hámsteres, jerbos, ratas y ratones. Esta tienda también es reconocida por sus piensos para perros, así como snacks y comidas especiales para los cachorros. Cada uno de estos alimentos ofrecen una digestibilidad eficaz, buena salud y crecimiento, equilibrio en el nivel de la grasa, etc.

En la actualidad, las personas consideran a sus mascotas como miembros de su familia y buscan ofrecerles el mayor cuidado y protección posible. Por ello, Love Pets les ofrece productos alimenticios premium que asegurarán un crecimiento sano, fuerte y equilibrado.



