Claves para invertir en empresas no cotizadas, por Infinex Holding

Las empresas no cotizadas son aquellas que aún no están listadas en las bolsas de valores, por lo que no cotizan de manera pública. A día de hoy, este tipo de organizaciones están siendo escogidas por muchas personas que buscan invertir en empresas.

La tendencia que lleva fondos a estas compañías se sustenta en las mayores posibilidades de obtener beneficios a corto y largo plazo, ya que no existen, en estos casos, manipulaciones de parte del mercado.

Una de las mejores maneras de concretar una inversión en una empresa no cotizada es a través de los servicios de intermediación de Infinex Holding. Esta firma se especializa en la gestión de inversiones de activos tangibles e intangibles y también en el desarrollo de proyectos dentro de distintas líneas de negocios. El objetivo en todos los casos es el crecimiento financiero del cliente.

¿Cuáles son las ventajas de invertir en empresas no cotizadas? En algunos casos, las empresas no cotizadas ofrecen una rentabilidad muy elevada, de hasta el 200 % en el corto o medio plazo, que es muy difícil de conseguir a través de compañías que ya tienen presencia bursátil. Esto se debe a que se trata de organizaciones nuevas que no cuentan todavía con grandes cantidades de capital y, por lo tanto, tienen un margen de crecimiento mayor.

Además, estas empresas están centradas en mejorar su rendimiento y toman cada decisión a conciencia y con precaución. No siempre sucede lo mismo en compañías más grandes y de mayor recorrido que, por otra parte, están expuestas a manipulaciones en su valor de parte de los inversores institucionales, que pueden hacer subir o bajar el precio de las acciones drásticamente.

En este sentido, según Infinex Holding, la inversión en empresas no cotizadas es menos volátil y más sostenible a largo plazo. Es por estos motivos que la firma recomienda a sus clientes este tipo de operaciones, que deben ser gestionadas de manera profesional y segura.

Inversiones confiables a través de Infinex Holding El equipo de Infinex Holding lleva adelante un estudio de cada empresa que propone como destino de inversiones. El objetivo es detectar las oportunidades que sean confiables y puedan generar beneficios.

Las inversiones que se realizan a través de Infinex Holding tienen un beneficio promedio del 30 % anual, resultado que ha convertido a esta firma en una referencia de confianza en el mundo financiero. Por otra parte, mediante estas operaciones, las empresas acceden a servicios de capitalización que les permiten crecer generando dividendos para todas las partes involucradas.

Por medio de los servicios de Infinex Holding, es factible acceder a distintas oportunidades de invertir en empresas nuevas e innovadoras que cuentan con la capacidad de generar retornos considerables para quienes apuestan por ellas.



