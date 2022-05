Inirt Atelier crea diseños exclusivos y elegantes de tote bags para complementar cualquier look Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Los bolsos tote bags siguen siendo tendencia en este 2022, principalmente porque son muy cómodos de usar y porque, además, ofrecen un amplio espacio para guardar y llevar diferentes cosas consigo. No solamente se han convertido en una de las opciones que no pueden faltar en el armario, sino que además son capaces de aportar mucho estilo a cualquier look.

Al respecto, Inirt Atelier se dedica exclusivamente a la fabricación de estos bolsos, pero de una manera única, elaborándolos totalmente a mano y utilizando materiales ecológicos de excelente calidad. Además, cada uno de ellos tiene un diseño exclusivo y diferente, perfecto para que cada quien pueda encontrar su propio estilo.

Un Inirt exclusivo para un estilo sin igual Cada mujer tiene su propio estilo y lo mejor de los bolsos tote bags es que son capaces de adaptarse a cualquiera de ellos. Aun así, los que fabrica la marca Inirt Atelier cuentan con un diseño exclusivo, a los cuales durante su proceso de elaboración se les otorga un estilo único y diferente a cualquier otro. A estos bolsos tan exclusivos la firma los denomina “Inirts”.

Esta originalidad permite que cualquier persona pueda encontrar entre sus diseños exactamente el bolso que represente su propio estilo y vaya mejor con sus looks. Además, las características especiales que poseen los Inirts son capaces, entre otras cosas, de aportar un toque chic y glamuroso a cualquier outfit. Y es que el proceso de fabricación de sus bolsos es todo un arte, que consiste principalmente en combinar tradición y vanguardia, al trabajar con materiales y tejidos actuales de excelente calidad, pero haciéndolos a mano y prestando atención a cada mínimo detalle.

Características que hacen destacar los bolsos Inirts Lo primero que se puede destacar de los Inirts es su diseño. Cada bolso es, en esencia, una pieza única de arte, en el que se combinan distintos elementos, materiales, tejidos y colores, que acaban por crear un bolso especial e irrepetible. Para su elaboración, la firma utiliza texturas y tejidos especiales, que se caracterizan por ser flexibles y suaves al tacto, que hacen de los Inirts un bolso cómodo de llevar.

Asimismo, el material utilizado es totalmente cruelty free, por lo que no provienen de animales, ni han sido testados en ellos. En cuanto a su diseño, los bolsos son cosidos a mano y no remachados, poseen 3 bolsillos de distintos tamaños en su interior, además de una cinta con mosquetón, ideal para encontrar las llaves fácilmente. Por último, cada Inirt cuenta con una capa de neopreno 3D, ubicada entre el tejido interno y el externo, que aporta mayor protección, resistencia y durabilidad.

La marca Inirt Atelier cuenta con una página web que además es una tienda online, donde se puede ver todo el catálogo de bolsos que ofrecen para sus clientes. Hay tanta variedad que cualquiera podrá encontrar el Inirt exclusivo para su estilo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.