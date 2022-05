Diseños originales y exclusivos de tote bags para marcar la diferencia, con Inirt Atelier Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 16:37 h (CET)

Entre las tendencias que más han conseguido desmarcarse a lo largo de estos últimos años se encuentran las tote bags. Son muchas las personas que las utilizan a diario como bolso, ya que combinan con cualquier look y, además, son muy cómodas de utilizar. Esta bolsa se conoce por su forma vertical y por sus asas largas. A pesar de que sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando los carteros británicos las utilizaban como bolsa de correos, el furor actual se vincula con la sostenibilidad de sus materiales, su comodidad y funcionalidad.

En este sentido, en Inirt Atelier es posible adquirir tote bags exclusivas, hechas a mano de manera artesanal y con materiales cruelty free.

Una pieza sostenible y única Esta firma se encarga de fabricar artesanalmente tote bags, utilizando materiales innovadores y disruptivos, para obtener piezas únicas e irrepetibles. De este modo, sus Inirts, tal como los denomina la marca, cuentan con asas elaboradas mediante fibras textiles, lo cual le ofrece suavidad, flexibilidad y comodidad, así como una apariencia rústica y vintage. A su vez, trabajan con tejidos y texturas especiales como el tul, el bordado o la gasa, para obtener un resultado elegante y original.

Por otra parte, no dejan de lado la versatilidad y funcionalidad que debe tener esta clase de bolso, ya que a través de una capa no visible de tela de neopreno 3D, logran el volumen y la firmeza necesarios para el uso diario.

Además, es importante resaltar que todas las piezas son cosidas a mano, por lo que no utilizan remaches metálicos y todas sus materias primas están libres de uso de cuero o piel animal.

¿Cómo adquirir una Inirt? Inirt Atelier ofrece la posibilidad, a través de su página web, de adquirir una de sus tote bags de diseño, accediendo a la sección Boutique. Allí, se muestra el catálogo de las Inirts disponibles, con sus correspondientes precios y descripciones de medidas y materiales.

Para realizar el pedido, se ofrece a los clientes hacer una llamada telefónica o enviar un mensaje por cualquiera de sus medios de comunicación, para que así la empresa pueda adjuntar una factura con sus datos para realizar el pago por transferencia bancaria. El pedido llega al domicilio del comprador en 24 horas y, en caso de no satisfacerlo, cabe la posibilidad de devolverlo y obtener un reembolso del dinero.

Teniendo en cuenta las tendencias actuales, contar con una Inirt es sinónimo de poseer un accesorio de última moda, pero con detalles distintivos y materiales que combinan tradición y vanguardia, sin perder la versatilidad y practicidad necesarias para el día a día.



