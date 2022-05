Negocio de red de mercadeo, la propuesta de La Tienda de Cristóbal Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Las opciones comerciales que ha abierto el desarrollo tecnológico permiten que una gran cantidad de personas apuesten por modelos de negocio que se pueden desarrollar desde cualquier lugar del mundo.

El negocio de red de mercadeo ejecutado por La Tienda de Cristóbal permite a las personas dedicarse a la Distribución Independiente de Productos Naturales de la Compañía DXN en España, Francia y Portugal.

A partir de un modelo tipo franquicia, las personas pueden adquirir los distintos suplementos, bebidas y cosméticos para comercializarlos y generar ganancias económicas.

La Tienda de Cristóbal ofrece un negocio franquiciado a partir de una inversión fija La mayor ventaja de integrar la red de mercadeo es que se trata de un negocio estable al que se puede acceder con una inversión de 131,50 € en productos de consumo diario a precio de distribuidor. Además, para tranquilidad de la comunidad musulmana, todos los productos cuentan con la Certificación HALAL, cumpliendo con los requisitos que exige la Ley Islámica.

Sin embargo, la red no solo incluye la adquisición de los productos, sino que también abarca un proceso de formación específica para que el negocio progrese y se mantenga con éxito en el mercado. De esa manera, los beneficios económicos serán suficientes para que una persona viva tranquilamente desde cualquier lugar del mundo.

Las características de los productos DXN Los productos DXN están elaborados con la Ganoderma lucidum como su ingrediente principal. Esta especie es conocida como ”el hongo de la inmortalidad”, por lo que es considerado como un alimento, medicina, elemento de placer o para ceremonias religiosas. Desde hace más de 4.000 años, este hongo ha sido alabado por la Medicina Tradicional China, donde se conoce como Ling zhi, mientras que en España se conoce como Pipa.

En ese sentido, la Compañía DXN es una de las mayores productoras a nivel mundial de esta especie, con un cultivo orgánico extremadamente cuidado que se ubica en la selva de Malasia, alejado de todo tipo de contaminación. Uno de sus productos estrella es el Café con Ganoderma, que mantiene la unión entre la especie gourmet arábica y el hongo Ganoderma lucidum, por lo que no produce ardores ni eleva la tensión, ya que es un alimento natural especialmente tratado y sin ningún tipo de contraindicaciones.

Para realizar el proceso de registro en la Compañía DXN, las personas interesadas pueden rellenar el formulario disponible, comunicarse a través de WhatsApp o a la dirección info@latiendadecristobal.com si utilizan correo electrónico.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.