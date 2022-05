Estudio Ilógico, excelente docencia académica de la mano de artistas en activo con numerosas exposiciones, ferias y eventos Emprendedores de Hoy

Para muchas personas de todas las edades, dibujar y pintar se han convertido en dos verdaderas aficiones.

La razón es que son actividades recreativas y divertidas que permiten expresarse, desarrollar la creatividad y dar rienda suelta a la fantasía, sobre todo a los más pequeños.

Una de las mejores opciones para aprender todo sobre las mencionadas técnicas es acudir a una academia de dibujo y pintura como, por ejemplo, Estudio Ilógico, que cuenta con varias sedes en la ciudad de Madrid donde ofrecen clases a niños y adultos en varios horarios, para que cada persona elija la opción que más se adapte a su tiempo y necesidades.

¿Cuáles son las ventajas de Estudio Ilógico? Estudio Ilógico es una academia de dibujo y pintura que destaca por la calidad de sus servicios y sus métodos de enseñanza de la mano de profesores jóvenes y experimentados que han participado en numerosas exposiciones, ferias y eventos, los cuales se esmeran cada día en aportar sus conocimientos para que surjan nuevos artistas.

Son muchas las personas que nacen con la habilidad de dibujar y pintar. No obstante, quienes sienten que no la tienen, la pueden desarrollar en la academia, pues en cada una de las clases que ofrecen, los alumnos aprenden de una forma profesional todas las técnicas pictóricas y de dibujo existentes.

El aprendizaje lo pueden adquirir tanto adultos como niños en niveles básicos y avanzados. Para los más grandes, disponen de clases en las que trabajan con materiales como carboncillo, óleo, acuarela y acrílico. Estos también pueden optar por un curso intensivo de 3 meses con un grupo reducido.

Para los niños también tienen un interesante programa de aprendizaje, en el que conocerán todo sobre dibujo al óleo, en acuarela y acrílico.

Las sedes en las que se pueden adquirir las clases de dibujo y pintura Estudio Ilógico cuenta con tres sedes en la ciudad de Madrid para que cada individuo se inscriba en la que esté más cercana a su domicilio para recibir clases de dibujo y pintura.

Estudio Chamberí se encuentra ubicado en la calle General Ampudia 16, el Estudio Chamartín en la calle Costa Rica 15, y el aula Estilo Clásico también está en la calle General Ampudia 16.

En todos los estudios hay un excelente ambiente de cordialidad y tranquilidad para que los estudiantes puedan concentrarse y explotar todo su talento mientras dibujan y pintan. Cabe destacar que los espacios son 100% confortables. Además de eso, hay una zona habilitada para que los alumnos almacenen sus materiales, lienzos y delantales.

Un aspecto muy importante es que la primera clase, que dura aproximadamente dos horas, es completamente gratuita. Durante la misma se realizan ejercicios con carboncillo. A través de ellos, los profesores podrán evaluar a cada individuo para saber cuáles son sus cualidades, y determinar qué aspectos hay que reforzar. En el primer encuentro, los estudiantes no deben llevar ningún material, ya que son suministrados por el estudio.



