El nuevo caso de éxito de la firma Quita Deudas

Ninguna persona quiere encontrarse en una situación de sobreendeudamiento. No obstante, la Ley de Segunda Oportunidad en España presenta una alternativa para aquellas personas que sufren este tipo de situaciones, ya sean trabajadores autónomos o empresas. Esto con el objetivo de solucionar o, en todo caso, exonerarse de las deudas.

Quita Deudas es un servicio jurídico que se especializa en esta ley, así como en brindar asistencia a las personas en el uso de esta alternativa legal para cancelar sus deudas. Sus años de trayectoria y la experiencia de sus profesionales les han llevado a tener numerosos casos de éxito en la solicitud y gestión de este proceso. Como el de una clienta de la firma, una mujer cuyo endeudamiento, cuando más insaldable parecía, se vio aliviada gracias a esta alternativa legal.

Empezar de cero con una alternativa legal La protagonista de este caso es una mujer que trabaja por cuenta ajena, quien, poco a poco, en diferentes operaciones, llegó a acumular una deuda en el mercado bursátil que superó los 70.000 euros. Su situación laboral, evidentemente, no le permitió hacer frente a los pagos y cuotas de los diferentes préstamos acumulados en el tiempo, lo cual terminó en un sobreendeudamiento aparentemente insalvable.

Esta situación representó una etapa sumamente dura para su vida, a nivel tanto financiero como personal. La cantidad total de la deuda se tradujo en constantes llamadas y mensajes de sus acreedores, los cuales la saturaban de angustia e incertidumbre ante la situación.

Sin embargo, la afectada es una de las personas que, durante su etapa de endeudamiento, cumplía con las condiciones para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, ya que su deuda no superaba los 5 millones de euros. De este modo, con la asistencia legal de Quita Deudas, esta mujer ha podido alcanzar una exoneración judicial de todos sus pasivos insatisfechos, la cual ha dado en su vida una oportunidad para superar esa difícil etapa de sobreendeudamiento y empezar nuevamente desde cero.

¿Cómo obtener los beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad? Las personas que, como la asesorada por la empresa, están inmersas en un sobreendeudamiento, pueden acogerse a los beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad. Los requisitos para ello, además de la cantidad máxima, incluyen ser deudor de buena fe y no haber cometido delitos socioeconómicos o contra el patrimonio, así como no haber llegado a un acuerdo extrajudicial con los acreedores durante los últimos cinco años. Esto incluye los procesos de negociación que no han llegado a un cierre.

Para quienes cumplan estos requisitos, Quita Deudas ofrece la asistencia necesaria en la solicitud y tramitación de este proceso legal. Sus servicios ofrecen, desde un asesoramiento básico, hasta una asistencia completa en todo el proceso legal, tanto en la fase extrajudicial como propiamente judicial. Siempre con el fin de que todos sus clientes puedan lograr una sentencia o acuerdo con los acreedores, que les permita librarse satisfactoriamente de su sobreendeudamiento.