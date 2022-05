La extinción del uso del domicilio por relación marital análoga al matrimonio Emprendedores de Hoy

Por lo general, después de una separación o un divorcio, uno de los dos integrantes de la pareja debe abandonar el hogar familiar.

Según distintos fallos recientes de la justicia, el uso del domicilio se puede extinguir si hay una nueva relación marital análoga al matrimonio. Es decir, si el progenitor que ha permanecido en la vivienda comienza a convivir con otra pareja, es posible lograr la exoneración de algunas responsabilidades como, por ejemplo, el pago de una hipoteca.

Para probar esta situación, es necesario un informe que puede ser elaborado por un detective privado como los que integran el equipo profesional de Grupo NEOX. Este es un despacho que cuenta con 25 años de experiencia en el sector.

La empresa está ubicada en Murcia, pero ejecuta encargos en todo el territorio español. Además, se especializa en el trabajo en conjunto con despachos de abogados en casos de índole familiar como divorcios o control de los hijos.

Probar la convivencia en el hogar familiar con un informe elaborado por un detective privado Una empresa de detectives privados como Grupo NEOX puede ser de gran ayuda para sobrevivir al escenario que se da tras una separación. Quien deja la vivienda familiar continúa obligado a pagar la hipoteca a medias y a aportar una pensión compensatoria. Ahora bien, si una tercera persona pasa a convivir en el hogar familiar con la madre o padre que ha quedado a cargo de los niños es posible probar que se trata de una relación análoga al matrimonio.

De esta manera, se extingue el uso del domicilio y quien no vive más allí resulta exonerado del pago de la hipoteca. Según consideran distintos fallos judiciales, una situación de este tipo constituye un “enriquecimiento injusto” para el ex cónyuge que se beneficia de la situación. Para acreditar es relación análoga al matrimonio, nuestro Tribunal Supremo exige que se den estas circunstancias:

En primer lugar, que la relación sentimental tenga carácter de estabilidad y permanencia. En este sentido habrá que verificar una relación de, al menos, 3 meses. Para ello es fundamental que se dé una convivencia, si no continuada, si exclusiva, en el domicilio objeto de litigio.

En segundo lugar, que quede acreditado el carácter afectivo de la relación (afectio maritalis).

En tercer lugar, que se dé la circunstancia de que exista entre la pareja una comunidad de vida e intereses, es decir, que se verifiquen acciones como, por ejemplo: la entrada con llaves propias al domicilio, ejecución de tareas domésticas y cotidianas, cambio de ropa, etc.

Por otra parte, mediante un informe elaborado por un detective privado que pruebe esta situación, también es posible conseguir que un juez determine la extinción de la pensión compensatoria. La convivencia marital con una nueva relación es una de las causas para que esto suceda.

Grupo NEOX, detectives privados de confianza El despacho de detectives privados Grupo NEOX detectives en Murcia se caracteriza por tener una excelente reputación entre sus clientes, ya que el buen trato es un aspecto prioritario. Además, el grupo de profesionales ofrece una gran relación entre calidad, precio y resultados. Los servicios de la empresa se cobran por horas o días de trabajo.

Por último, cuenta con el conocimiento necesario para emplear elementos técnicos de última generación para conseguir los objetivos de cada investigación.

A través de Grupo NEOX, es posible acceder a los servicios de un detective privado para poder probar una relación de pareja análoga al matrimonio y, así, lograr la exoneración de algunas de las responsabilidades que se imponen luego de un divorcio.



