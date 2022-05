El Método RICO, la guía de finanzas personales que es un gran éxito de ventas en Amazon en España y Estados Unidos Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Gestionar correctamente ingresos y gastos, cuidar y hacer rendir el dinero y lograr una estabilidad financiera que permita proteger el patrimonio de manera ordenada y sostenida en el tiempo son algunas de las implicaciones para tener un control adecuado de las finanzas personales.

Sin embargo, estas metas pueden resultar difíciles si no se establecen objetivos claros y no se realiza una planificación a medida. Por ello, El Método RICO, un libro de economía e inversión que está siendo todo un éxito de ventas en la plataforma Amazon, reúne los métodos y acciones clave para consolidar las finanzas personales. Adicionalmente, ofrece un curso online para aprender a ahorrar, invertir y alcanzar la libertad financiera.

¿Cómo generar ingresos pasivos y reducir los gastos? Este libro cuenta con la combinación del contenido de distintos textos de economía, inversión y finanzas personales, con el valor agregado de la experiencia en inversión de activos financieros, inmobiliarios y creación de empresas de sus autores, quienes trabajan como consultores empresariales y profesores en importantes escuelas de negocios.

De esta manera, los lectores podrán acceder a material que les servirá para aprender a generar ingresos pasivos y reducir sus gastos hasta la mitad, sin que esto implique un descenso en el nivel de vida. Del mismo modo, serán capaces de eliminar sus deudas y ahorrar gran parte de sus ingresos, entre muchas otras cuestiones.

Asimismo, esta guía tiene como objetivo el cambio de mentalidad de las personas, apuntando no solo a mejorar su situación económica y a gestionar sus finanzas por sí mismos, sino también a poder alcanzar la libertad financiera con una planificación a largo plazo. Para ello, es necesario conocer nuevas formas de obtener ingresos, aprender a diferenciar los gastos necesarios de los innecesarios y conocer cómo invertir para no depender de un salario.

El Método RICO, un curso online que permite adquirir las bases para comenzar a vivir sin trabajar Por su parte, el curso online de El Método RICO trata en profundidad las principales temáticas del libro de manera práctica, mediante 8 módulos y 52 lecciones, con más de 6 horas de contenido en vídeo. De este modo, a través de una metodología y ejercicios concretos, se busca aplicar los pasos a seguir para conseguir dominar el dinero y cimentar las bases para comenzar a vivir sin trabajar.

Así, los distintos bloques hacen hincapié en reprogramar la mentalidad para fijarse objetivos e identificar oportunidades, gestionar eficazmente los gastos y aumentar la capacidad de ahorro, reducir significativamente las deudas para ahorrar dinero en comisiones e intereses y aprender estrategias de inversión rentables y sostenibles.

Por lo tanto, esta es una posibilidad ideal para acceder a una comunidad de alumnos con intereses comunes, así como a sesiones grupales y contenido exclusivo con expertos de renombre, que brindarán la información necesaria para realizar la mejor inversión.



