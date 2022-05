El Kit de Células Madre para la reparación capilar, uno de los productos capilares más populares de Gold DIAMOND Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La combinación de células madre con aceites naturales y keratina, que ofrece la marca de productos capilares Gold DIAMOND, es una de las mejores alternativas a la hora de nutrir, hidratar y reparar el cabello fino, quebradizo y con tendencia a la caída. El Kit de Células Madre destaca como una de las cuatro propuestas de alisado brasileño ideal de esta marca emergente, que ha logrado un gran éxito en ventasen línea.

Una fórmula fortalecedora innovadora Los ingredientes naturales con los que se elaboran los productos de esta firma cosmética para el pelo permiten que el efecto liso esté acompañado de salud capilar. En el caso del kit para los cabellos finos, la innovadora fórmula hace que se produzca la revitalización del cabello desde la raíz. Esto permite que el tratamiento no solo ofrezca resultados estéticos, sino que las mejoras en fortaleza, brillo y suavidad sean considerables, al punto de detener la pérdida de folículos.

Las melenas que lucían sin vida y con reacción a la electricidad estática, pasarán a ser impactantes por su nuevo aspecto. Además, el efecto liso se mantendrá aun cuando el cabello esté expuesto a la lluvia, la humedad y otros factores climáticos.

Uso fácil en la comodidad del hogar Tanto el Kit de Células Madre, como el resto de los tratamientos de Gold DIAMOND, han sido elaborados para que el usuario se lo aplique en casa, sin necesidad de acudir a manos de un experto estilista. Sin embargo, muchos centros de belleza adquieren estos productos para complacer a sus clientes.

Cada kit consta de un champú antirresiduos que debe ser aplicado en tres lavadas para garantizar una superficie capilar receptora absolutamente limpia. A este paso le sigue secar al cabello para aplicar el producto alisador en mechones finos, de manera que la fórmula penetre todas las fibras. El cabello se debe secar con secador y luego recibir el calor de la plancha a 230 grados Celsius o 450 grados Fahrenheit si la plancha es americana, esto, para sellar el producto. Una vez la melena esté fría, se debe lavar nuevamente el pelo para retirar el producto que ya hizo el efecto liso ideal, que durará de 4 a 6 meses, dependiendo de cómo de evidente sea la diferencia con la raíz.

La marca Gold DIAMOND, con sus fórmulas únicas en el mercado, logra una transformación del look para que las personas puedan estar siempre arregladas en todas las actividades, además de sentirse felices y cómodas con la melena. Tanto la línea de células madre como el resto de las propuestas, se pueden adquirir en la tienda online y ser enviadas a toda España y el resto de Europa, para devolver la vida, la suavidad y el brillo a todo tipo de cabello.



