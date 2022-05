Para quienes desean comprar un coche de segunda mano, hoy en día es posible comprobar la veracidad de su información, gracias a la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Esta permite conocer el historial de un vehículo vía online a través del informe de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con esta herramienta, se puede descubrir, de forma detallada, el historial de transferencias, posibles rematriculaciones y estado del seguro, entre otros datos.

Inforautos es una empresa con la que se puede solicitar este tipo de trámite y, gracias a su experiencia, tiene un amplio conocimiento de cómo conocer el historial de ITV de un vehículo, el cual refleja datos técnico-mecánicos importantes provenientes de una fuente confiable.

¿Cómo consultar el historial de las inspecciones técnicas? Toda la información que se encuentre en el informe de la DGT da al nuevo comprador una idea del uso que ha tenido y las condiciones en las que se encuentra el coche. Dentro, hay un apartado específico para consultar tanto vigencia como el historial de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en el cual se detallan todas las revisiones por las que ha pasado el coche, así como sus resultados y el kilometraje recorrido en el momento de la evaluación.

Si alguna ITV apareciera como desfavorable o negativa, se indica el código de cada irregularidad encontrada y su gravedad. Además, aunque para poder realizar el cambio de titularidad del vehículo no se necesite la ITV vigente, es recomendable que los vehículos de ocasión la tengan aprobada y en vigor antes de proceder a la compra. De hecho, lo ideal sería que estuviera recién pasada. Por esta razón, es recomendable acudir a entes de confianza que proporcionen estos datos de forma eficiente en el menor tiempo posible.

La ayuda para interpretar los informes de la DGT Inforautos ofrece un servicio para la gestión online del informe de la DGT a un precio muy económico. Asimismo, ha elaborado una guía rápida en PDF que ayuda a interpretar las secciones y posibles incidencias que pueden aparecer.

Por otro lado, es necesario destacar que, en ocasiones, los informes no contienen todas y cada una de las secciones que usualmente deben tener y, si se da el caso de que alguna no aparezca, quiere decir que el coche no registra ninguna anotación en esa área. El trámite para la obtención del informe es vía online y puede ser solicitado a través de la página web oficial de la Dirección General de Tráfico por cualquier persona con identificación, sea o no el titular del vehículo.

Para quienes deseen comprar un coche de ocasión, la información que contiene este informe es la única forma fiable y veraz de conocer su estado. Por esta razón, lo recomendable es acudir a una entidad con experiencia como Inforautos, para que gestione su adquisición y ayude al usuario a interpretar el mismo.