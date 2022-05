Fortalecer el suelo pélvico en mujeres adultas o embarazadas, de la mano de Lolatoys y sus productos Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 16:30 h (CET)

En la actualidad, al menos un 50 % de las mujeres presenta problemas con el suelo pélvico, especialmente después del parto o en edad avanzada, ya que los ligamentos y músculos de esta zona tienden a debilitarse con el paso de los años. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tiende a ignorarse la importancia de tener una óptima tonicidad en la zona pélvica para funcionar adecuadamente.

Es por esta razón que la realización de ejercicios y métodos para mantener el buen tono del suelo pélvico resultan fundamentales. Al respecto, la tienda Lolatoys Madrid dispone de productos especializados para contribuir en el fortalecimiento del suelo pélvico.

¿Cómo identificar problemas en el suelo pélvico? Además del parto y la edad, aspectos asociados con problemas de obesidad, radiación y cirugías pueden ser causas principales de la debilidad del suelo pélvico, aspectos que incluso dificultan la identificación de esta situación.

En este sentido, una de las formas más directas de identificar la existencia del piso pélvico es al notar mínimos escapes de orina al llevar a cabo algún esfuerzo físico, estornudar o reír. En casos más severos, es posible notar incontinencia urinaria.

El dolor al intimar es otro de los síntomas que comúnmente suelen presentar las mujeres con problemas en el suelo pélvico. Así como también una sensación de pesadez y molestia que puede alcanzar incluso el área íntima.

El estreñimiento o la incontinencia fecal también pueden ser manifestaciones clínicas claves en la debilidad del suelo pélvico. Sin embargo, cada uno de estos aspectos puede llegar a prevenirse y controlarse de forma adecuada, realizando ejercicios enfocados en dar mayor fuerza a esta zona del cuerpo.

Set de esferas Lelo Beads Plus Combinar los ejercicios de Kegel con recursos que ayuden a fortalecer los músculos del área pélvica es una de las principales recomendaciones que hacen los especialistas a las mujeres con problemas de suelo pélvico, ya sea por la edad o tras haber dado a luz.

En este escenario, Lelo Beads Plus es un set de 6 esferas con pesos intercambiables que proporciona una amplia variedad de combinaciones al momento de realizar los ejercicios de Kegel.

Este sistema se adapta a los movimientos del cuerpo mediante vibraciones leves y progresivas que contribuyen a fortalecer continuamente el área pélvica.

Este producto se ha consolidado en el mercado como una de las alternativas más apropiadas para controlar la incontinencia urinaria y, además, identificar de forma oportuna las sensaciones que se producen en los músculos del suelo pélvico, al mismo tiempo que contribuyen a mejorar la intimidad, ya que combina entrenamiento de fuerza en cada vibración.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.