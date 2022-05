Business Analytics & Hospitality Performance, el programa MBA de la mano de Vatel España y Meliá Hotels International Emprendedores de Hoy

El programa MBA in Business Analytics & Hospitality Performance nace ante las necesidades formativas que presenta el sector hostelero a día de hoy, con el objetivo de formar a sus asistentes en un contexto profesional muy especializado. Su target son los profesionales con estudios universitarios y/o experiencia demostrable. Las dos entidades reafirman con este programa su apuesta por la formación dual como motor imprescindible para la excelencia e inserción laboral. El evento tendrá lugar de forma presencial en Palma de Mallorca.

La Escuela Internacional de Hotelería y Turismo, Vatel España, forma parte del grupo con más de cuatro décadas ofreciendo formación a los principales directivos del sector. Esta entidad ha lanzado, junto con Meliá Hotel International, Business Analytics & Hospitality Performance. Este programa altamente especializado e impartido por los mejores profesionales del sector hotelero y de formación, pretende desarrollar los conocimientos necesarios para tener una visión transversal del negocio hotelero, saber la forma de realizar las analíticas empresariales y optar a unas prácticas de analista en una importante compañía hotelera.

Business Analytics & Hospitality Performance, compuesto por 60 ECTS, está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior y se impartirá presencialmente en Palma de Mallorca. Las 540 horas de teoría (con módulos tan importantes como Business Intelligence, Performance Management, Analítica Predictiva, etc.) y las 700 horas de prácticas en las oficinas corporativas MHI, tuteladas por perfiles en activo de Meliá, se extenderán a lo largo de 9 meses. Estas prácticas tendrán lugar en departamentos de Control de Gestión, Análisis Financiero, Business Intelligence, área Inversiones, Digitalización y Clusterizaciones, entre otros. Se trata de una oportunidad exclusiva de aprender con algunos de los mejores profesionales del sector hotelero y de ganar una beca de excelencia con posibilidad de incorporarse al mundo laboral tras acabar la formación.

“Para nosotros, la formación y el desarrollo de las capacidades y el talento de los jóvenes ha sido siempre una prioridad, incluso durante tiempos tan difíciles para el sector como la pandemia del COVID-19; por ello, en esta fase de resurgimiento del turismo, participamos con ilusión, en un nuevo impulso de la formación dual, de la mano de partners con un liderazgo tan acreditado como VATEL”, así lo ha afirmado Gabriel Escarrer Jaume, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Meliá Hotels International.

Todos los interesados que cuenten con los requisitos solicitados en relación con la experiencia laboral y académica podrán beneficiarse de un equipo de docentes ampliamente reconocidos y especializados que transmitirán conocimientos del sector hotelero y turístico totalmente actualizados. Por todo ello, el programa asegura un aprendizaje basado en un entorno real, a través casos reales, aprendiendo con la práctica y de forma colaborativa, masterclasses con invitados expertos en el sector y acceso a recursos de aprendizaje teórico-práctico, disponibles todos los días de la semana en las plataformas educativas de formación online eMelia para alumnos y eCornell by Meliá.

“La metodología del programa Business Analytics & Hospitality Performance se centrará en el participante, con el objetivo principal de lograr su aprendizaje, mediante contenidos prácticos y reales impartidos por profesionales en activo, reconocidos por su formación académica y trayectoria laboral, así como su pasión por la enseñanza, quienes con su expertise dirigen las clases como mentores a partir de casos actuales” explica Adriana Cely, responsable académica de Vatel España.

Una vez acabado el programa, el alumno adquirirá dos títulos propios, de Meliá Hotel International y Vatel España, la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo.

“Vatel España ha diseñado, en colaboración con Meliá Hotel International un programa que supone una novedad académica dentro del sector, además de una oportunidad para jóvenes de vivir una experiencia profesional real en el marco MHI. Una fórmula novedosa que implantaremos por primera vez en España siguiendo las directrices de vanguardia y excelencia académica que distingue al Grupo Vatel”, expresa Philippe Gandet, director general de Vatel España.

Los interesados pueden obtener información e inscribirse a través del número de teléfono o mediante un correo electrónico a admision@vatel.com.es



