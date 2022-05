Mundo de rizos ayuda a tener una melena sana con sus productos Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 16:30 h (CET)

El pelo rizado está de moda, ya que el hecho de lucir una cabellera frondosa y llamativa, hace que tanto mujeres como hombres elijan este look.

Sin embargo, peinar y mantener sano este tipo de cabello resulta muchas veces algo complicado, ya que no se deja controlar con facilidad. Además, necesita una serie de cuidados para que luzca realmente bonito.

En Valencia, Mundo de rizos se ha consolidado como una de las mejores alternativas para quienes buscan lucir una melena rizada bien cuidada y natural. El salón de belleza es especialista en el cuidado de los pelos rizados, ondulados y afros. También aplican tratamientos específicos según las necesidades de cada cliente, dándole al cabello el color y el brillo que merece para que se vea radiante.

Expertos en cuidados del cabello rizado natural Cada vez son más las personas que han tenido que rechazar sus cabellos rizados mediante alisados y planchas porque no han conseguido un espacio para el cuidado integral de su pelo. Una solución a este problema es Mundo de rizos, un centro de belleza que trata el cabello afro con máximo respeto y mimo, consiguiendo rizos definidos, bien cuidados e hidratados.

El pelo rizado, en general, tiene una estructura y forma muy compleja. Por esta razón, necesita tratamientos especiales para su cuidado. En este sentido, el equipo de profesionales del centro de belleza domina muy bien las últimas técnicas del cuidado de pelo rizado, lo cual les permite brindar una solución personalizada a cada cliente.

Desde el primer momento, realizan un diagnóstico que se basa en una serie de pruebas que les da la posibilidad de determinar el tipo de producto y las rutinas de cuidado precisas que necesita el pelo. Además, ofrecen cortes y tratamientos especiales para que los rizos luzcan hermosos.

Variedad de servicios para tener un cabello rizado de impacto El salón de belleza se diferencia de otros servicios similares porque cuenta con una gran variedad de servicios de calidad adaptados a las exigencias de sus clientes. Entre los más solicitados, se encuentra el tratamiento de hidratación, en el cual utilizan un acondicionador profundo y aplican la técnica del scrunching (estrujar el cabello) para obtener como resultado unos rizos fortalecidos desde la raíz.

Por otro lado, son expertos en el uso de tratamientos con Olaplex. Un producto con ingredientes activos que aporta mayor fuerza y elasticidad a la fibra capilar. También realizan tratamientos de aplicación del color, a través de métodos que protegen la estructura del cabello, a pesar de estar teñido, siempre trabajan con Olaplex.

Otro de los servicios destacados en Mundo de rizos es la aplicación del balayage, también conocido como la técnica francesa del barrido del color que está muy de moda. Además, hacen babylights, una coloración que simula reflejos de color naturales que aportan mayor luminosidad a la cabellera.

Para reservar, los clientes pueden ingresar en la página web del centro de belleza o comunicarse por llamada telefónica. También tienen la opción de acudir a sus instalaciones físicas ubicadas en la calle Carrer de Rodríguez de Cepeda y solicitar mayor información. Tiene una larga lista de espera, por eso, ellos mismos recomiendan ir entrando a la página por si hay cancelaciones.



